تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026

في إطار الاستعدادات المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، يواصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن العمل على رفع جاهزية اللاعبين من خلال برنامج إعداد قوي يتضمن خوض عدد من المباريات الودية أمام منتخبات من العيار الثقيل.

وتأتي هذه التحضيرات بعد مشاركة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي أُقيمت في المغرب، حيث أنهى المنتخب مشواره في المركز الرابع عقب خسارته مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

مواعيد مباريات منتخب مصر

وفي سبيل الاستعداد الأمثل لهذا التحدي العالمي، اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم على تنظيم ثلاث مباريات ودية قوية تمنح الجهاز الفني فرصة لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للفريق، إضافة إلى تجربة خطط وتكتيكات مختلفة قبل انطلاق البطولة.

ستكون المواجهة الأولى أمام منتخب السعودية يوم 26 مارس 2026 في قطر، ضمن خطة إعداد متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الانسجام بين اللاعبين وتجربة أساليب لعب متنوعة.

بعدها بأيام قليلة، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الإسباني يوم 30 مارس في قطر أيضاً، في مباراة تمثل اختباراً حقيقياً أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية، لما يتمتع به من خبرات كبيرة وأسلوب لعب مميز.

أما المحطة الودية الثالثة والأخيرة فستكون أمام منتخب البرازيل خلال شهر يونيو المقبل، قبل أسابيع قليلة من انطلاق منافسات المونديال، لتشكل هذه المباراة البروفة النهائية للفراعنة قبل خوض غمار البطولة.

ويسعى الجهاز الفني من خلال هذه المواجهات إلى الوقوف على مستوى العناصر الأساسية وتجربة بعض الوجوه الجديدة، فضلاً عن تقييم الحالة العامة للفريق من الناحية التكتيكية والبدنية، بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد قبل مواجهة التحديات المنتظرة في كأس العالم.

ويسعى حسام حسن من خلال المعسكرات المقبلة إلى معالجة الثغرات الفنية التي ظهرت في البطولة القارية، والبناء على النقاط الإيجابية لضمان ظهور مصري مشرف في المونديال يتناسب مع تطلعات الشارع الرياضي المصري.

مجموعة مصر في كأس العالم

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في دور المجموعات على الأراضي الأمريكية، مع احتمالية إقامة مباراة أو اثنتين في كندا، بينما لن يلعب أي لقاء في المكسيك خلال هذه المرحلة.