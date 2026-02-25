أضا ينعى مصطفى رياض أسطورة الترسانة ومنتخب مصر

نعى الإعلامي محمد طارق أضا، رحيل نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر السابق أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، والذي ترك بصمة تهديفية استثنائية سواء مع ناديه أو بقميص المنتخب الوطني.



وكشف الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة قناة صدى البلد، عن تفاصيل مسيرة النجم الراحل مصطفى رياض، مؤكدًا أن وفاته هزّت الوسط الرياضي المصري لما يمثله من قيمة تاريخية كبيرة.

وُلد مصطفى رياض في 5 أبريل 1941 بحي بولاق أبو العلا، والتحق بصفوف نادي الترسانة في أوائل الخمسينات بتشجيع من شقيقه محمد، لاعب الفريق آنذاك. وبدأ نجمه في السطوع بقوة خلال موسم 1961-1962 بعدما تُوج هدافًا للدوري برصيد 20 هدفًا.

وساهم في تتويج الترسانة بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 1962-1963 عقب دورة رباعية مع الزمالك والأهلي والقناة، قبل أن يعتلي صدارة الهدافين مجددًا في موسم 1963-1964 برصيد 26 هدفًا.

كما كان له دور بارز في فوز فريقه بلقب كأس مصر موسم 1964-1965 على حساب السويس بنتيجة (4-1)، حيث أحرز هدفين في المباراة النهائية، وأضاف لقبًا آخر في نسخة 1966-1967 أمام الأوليمبي.

وخلال مسيرته مع الترسانة، سجل 122 هدفًا في الدوري، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، فيما يتصدر القائمة زميله في النادي والمنتخب حسن الشاذلي برصيد 173 هدفًا.

وانضم رياض إلى صفوف منتخب مصر في مطلع الستينات، وساهم في بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 1962 بإثيوبيا. كما تألق في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 1964، وقاد المنتخب لبلوغ المربع الذهبي بعدما سجل 8 أهداف، بينها ستة أهداف في مرمى كوريا الجنوبية، ليصبح الهداف التاريخي لمصر في الألعاب الأولمبية.

واعتزل مصطفى رياض عام 1977 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية، ليظل اسمه محفورًا في ذاكرة الكرة المصرية كأحد أعظم مهاجميها عبر التاريخ.

