«المندوه» يكشف كواليس أزمة عبدالله السعيد في الزمالك بعد تغييره أمام زد
ترامب يمنح وسام الشرف لـ «طيار مروحية» أُصيب خلال عملية اعتقال مادورو
ترامب: إيران تقترب من امتلاك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة وتهدّد أوروبا
مفاجأة .. تعرّف على سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد
ترامب: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ولن أسمح لها بامتلاك السلاح النووي
ترامب: أنتظر سماع «الكلمات السحرية» من الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق
ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان؟.. اعرف كيف تميزها
برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى
صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
«ترامب» يُعلن معركة جديدة ضد حقوق القاصرين المُتحولين جنسـ.ـياً | تفاصيل
90 دقيقة .. ترامب يُحطّم الرقم القياسي لأطول خطاب حالة الاتحاد منذ 1964
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يمنح وسام الشرف لـ «طيار مروحية» أُصيب خلال عملية اعتقال مادورو

ناصر السيد

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الشرف، وهو أعلى وسام عسكري في الولايات المتحدة، إلى رئيس الضباط إريك سلوفر الذي أُصيب في الغارة التي استهدفت القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في كاركاس بداية شهر يناير الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي خلال خطاب حالة الاتحاد إن هناك "أبطالًا كثيرين" في عملية القبض على مادورو، مضيفا "ستخلد بطولات هذا المحارب في تلك الليلة في سجلات الشجاعة العسكرية الخالدة".

وأوضح ترامب أن سلوفر كان يقود أول مروحية شينوك هبطت على مجمع مادورو العسكري في منتصف الليل، وأُصيب إصابة بالغة في ساقه وفخذه" أثناء استعداده للهبوط.

وأضاف ترامب: "مع ذلك، ورغم أن استخدام ساقيه كان ضروريًا لنجاح تحليق المروحية، إلا أن كل ما كان يشغل بال إريك هو نقل العديد من الكوماندوز الذين سيقبضون على مادورو ويحتجزونه".

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي أنه يفضل حل الأزمة مع إيران عبر الدبلوماسية، لكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا، وهو أنني لن أسمح أبدًا لأكبر راعٍ للإرهاب في العالم، وهو ما ينطبق عليهم بلا منازع، بامتلاك سلاح نووي.

وقال الرئيس ترامب إن إيران لم تنطق بـ"الكلمات السحرية" للتوصل إلى اتفاق، رغم التصريحات المتكررة من المسؤولين.

وأوضح ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد "نحن نتفاوض معهم. إنهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نسمع تلك الكلمات السرية: لن نمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا."

وأضاف ترامب أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنهم لم يقولوا ما يرغب المسؤولون الأمريكيون في سماعه، وهو أنهم لن يصنعوا سلاحًا نوويًا.

