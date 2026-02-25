ترامب يمنح وسام الشرف لـ «طيار مروحية» أُصيب خلال عملية اعتقال مادورو

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الشرف، وهو أعلى وسام عسكري في الولايات المتحدة، إلى رئيس الضباط إريك سلوفر الذي أُصيب في الغارة التي استهدفت القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في كاركاس بداية شهر يناير الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي خلال خطاب حالة الاتحاد إن هناك "أبطالًا كثيرين" في عملية القبض على مادورو، مضيفا "ستخلد بطولات هذا المحارب في تلك الليلة في سجلات الشجاعة العسكرية الخالدة".

وأوضح ترامب أن سلوفر كان يقود أول مروحية شينوك هبطت على مجمع مادورو العسكري في منتصف الليل، وأُصيب إصابة بالغة في ساقه وفخذه" أثناء استعداده للهبوط.

وأضاف ترامب: "مع ذلك، ورغم أن استخدام ساقيه كان ضروريًا لنجاح تحليق المروحية، إلا أن كل ما كان يشغل بال إريك هو نقل العديد من الكوماندوز الذين سيقبضون على مادورو ويحتجزونه".

وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي أنه يفضل حل الأزمة مع إيران عبر الدبلوماسية، لكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا، وهو أنني لن أسمح أبدًا لأكبر راعٍ للإرهاب في العالم، وهو ما ينطبق عليهم بلا منازع، بامتلاك سلاح نووي.

وقال الرئيس ترامب إن إيران لم تنطق بـ"الكلمات السحرية" للتوصل إلى اتفاق، رغم التصريحات المتكررة من المسؤولين.

وأوضح ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد "نحن نتفاوض معهم. إنهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نسمع تلك الكلمات السرية: لن نمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا."

وأضاف ترامب أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنهم لم يقولوا ما يرغب المسؤولون الأمريكيون في سماعه، وهو أنهم لن يصنعوا سلاحًا نوويًا.