اليوم .. الأعلى للإعلام يناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول

تواصل لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الناقدة السينمائية د.ماجدة موريس، أعمالها لرصد وتقييم ما يُعرض من أعمال خلال الموسم الحالي، وذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي الذي يضطلع به المجلس لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

وتعقد لجنة الدراما، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة الأعمال الدرامية التي تم عرضها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والوقوف على أبرز الملاحظات الفنية والمهنية المتعلقة بها.

ومن المقرر أن تُصدر لجنة الدراما تقريرًا شاملًا يتضمن نتائج أعمال الرصد والتقييم لكافة الأعمال المعروضة.

يأتي الاجتماع ضمن خطة اللجنة لمتابعة المحتوى الدرامي بشكل دوري، بما يشمل تقييم الجوانب الفنية والموضوعية، ومدى الالتزام بالقيم المجتمعية والمعايير التي حددها المجلس لتنظيم العمل الدرامي خلال الموسم الرمضاني، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وهم الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، ومسئول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج الكبير أحمد صقر، والمخرج الكبير هاني لاشين، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والشاعر والروائي أحمد الشريف، والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست زين خيري شلبي، والناقد السينمائي رامي المتولي، وأحمد عبد الغني، المشرف على المرصد الإعلامي بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ودينا المقدم، وأمير يوسف.