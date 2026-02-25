قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قليل .. أولى جلسات محاكمة المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
أخبار البلد

اليوم .. الأعلى للإعلام يناقش دراما الأسبوع الأول من رمضان.. وتصدر تقريرها الأول

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 تواصل لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  برئاسة الناقدة السينمائية د.ماجدة موريس، أعمالها لرصد وتقييم ما يُعرض من أعمال خلال الموسم الحالي، وذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي الذي يضطلع به المجلس لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

وتعقد لجنة الدراما، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة الأعمال الدرامية التي تم عرضها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والوقوف على أبرز الملاحظات الفنية والمهنية المتعلقة بها.

ومن المقرر أن تُصدر لجنة الدراما تقريرًا شاملًا يتضمن نتائج أعمال الرصد والتقييم لكافة الأعمال المعروضة.

يأتي الاجتماع ضمن خطة اللجنة لمتابعة المحتوى الدرامي بشكل دوري، بما يشمل تقييم الجوانب الفنية والموضوعية، ومدى الالتزام بالقيم المجتمعية والمعايير التي حددها المجلس لتنظيم العمل الدرامي خلال الموسم الرمضاني، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وهم الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، ومسئول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج الكبير أحمد صقر، والمخرج الكبير هاني لاشين، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والشاعر والروائي أحمد الشريف، والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست زين خيري شلبي، والناقد السينمائي رامي المتولي، وأحمد عبد الغني، المشرف على المرصد الإعلامي بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ودينا المقدم، وأمير يوسف.

لجنة الدراما الأعلى لتنظيم الإعلام ماجدة موريس الناقدة السينمائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

