البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

رغم أن البروكلي يُعد من أكثر الخضروات إثارة للجدل على المائدة محبوب من خبراء التغذية ومرفوض من بعض الأطفال إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد أنه من أقوى الأطعمة الداعمة للصحة العامة، بفضل محتواه الغني بالألياف والفيتامينات والمركبات النباتية النشطة.

فوائد تناول البروكلي

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن البروكلي ليس مجرد طبق جانبي، بل نبات ذو تاريخ طويل وقيمة غذائية عالية تجعله من أفضل الخيارات في النظام الغذائي اليومي.

وينتمي البروكلي إلى عائلة الخضروات الصليبية (Brassica) مثل:

الكرنب

القرنبيط

الكالي

كرنب بروكسل

وقد تمت زراعته لأول مرة في منطقة البحر المتوسط، خاصة في Italy منذ أكثر من 2000 عام، وكان الرومان القدماء من أوائل من استهلكوه. وانتشر لاحقاً في بريطانيا ثم الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين.

القيمة الغذائية للبروكلي

بحسب اختصاصية التغذية نيكولا لودلام-رين، فإن البروكلي يحتوي على 2–3 جرام ألياف في كل 80 جرام تقريباً، منخفض جداً في الدهون (أقل من 1 جم لكل 100 جم)، يحتوي على 4–5 جم كربوهيدرات معظمها ألياف، يمنح حوالي 35 سعراً حرارياً فقط لكل 100 جم

ومن أهم العناصر الغذائية في البروكلي فيتامين C، فيتامين K، حمض الفوليك، البوتاسيوم، الألياف، ومركبات الجلوكوسينولات، والسلفورافان (مضاد أكسدة قوي).

وتشير الأبحاث، إلى أن مركب السلفورافان يرتبط بدعم صحة الكبد وتقليل الالتهابات ودعم الخلايا ضد الإجهاد التأكسدي.

هل يمكن أكل سيقان البروكلي؟

وأكدت نيكولا لودلام-رين، أن السيقان صالحة للأكل وغنية بالألياف غير القابلة للذوبان، ما يساعد في:

تحسين الهضم

تنظيم حركة الأمعاء

دعم صحة القولون

ويمكن تقشير الطبقة الخارجية لجعلها أكثر طراوة.

البروكلي والقولون العصبي (IBS)

ويحتوي البروكلي على بعض مركبات FODMAP، خاصة في السيقان، والتي قد تسبب انتفاخ، غازات لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي، لذلك يُفضل تناول كميات صغيرة من الزهرات فقط.

أفضل طريقة لطهي البروكلي

الطريقة المثالية للحفاظ على العناصر الغذائية:

الطهي بالبخار الخفيف

الميكروويف لفترة قصيرة

تناوله نيئاً عند القدرة على تحمله

الإفراط في السلق يقلل من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين C.