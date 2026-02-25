قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية مؤسف جدًا
حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي
سنن الصيام.. 8 أعمال للرسول يغفل عنها الناس في رمضان
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع
ترامب: ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا
أقل من 2.30 دولار للجالون .. ترامب يتباهى بانخفاض أسعار البنزين خلال خطاب حالة الاتحاد
ترامب يُشيد بانخفاض معدل جرائم القتــ.ـل في الولايات المتحدة
ترامب: استثمارات بـ 18 تريليون دولار تتدفق على أمريكا من جميع أنحاء العالم
خطاب الاتحاد .. ترامب يُهاجم «بايدن» ويؤكد: هذا هو العصر الذهبي لأمريكا
خطاب حالة الاتحاد .. ترامب: تلقينا أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي
حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد
بعيدًا عن الأضواء.. هشام يكن يكشف كواليس توليه تدريب منتخب إريتريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي
آية التيجي

رغم أن البروكلي يُعد من أكثر الخضروات إثارة للجدل على المائدة محبوب من خبراء التغذية ومرفوض من بعض الأطفال إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد أنه من أقوى الأطعمة الداعمة للصحة العامة، بفضل محتواه الغني بالألياف والفيتامينات والمركبات النباتية النشطة.

فوائد تناول البروكلي 

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، فإن البروكلي ليس مجرد طبق جانبي، بل نبات ذو تاريخ طويل وقيمة غذائية عالية تجعله من أفضل الخيارات في النظام الغذائي اليومي.

وينتمي البروكلي إلى عائلة الخضروات الصليبية (Brassica) مثل:
الكرنب
القرنبيط
الكالي
كرنب بروكسل
وقد تمت زراعته لأول مرة في منطقة البحر المتوسط، خاصة في Italy منذ أكثر من 2000 عام، وكان الرومان القدماء من أوائل من استهلكوه. وانتشر لاحقاً في بريطانيا ثم الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين.

فوائد تناول البروكلي 

القيمة الغذائية للبروكلي

بحسب اختصاصية التغذية نيكولا لودلام-رين، فإن البروكلي يحتوي على 2–3 جرام ألياف في كل 80 جرام تقريباً، منخفض جداً في الدهون (أقل من 1 جم لكل 100 جم)، يحتوي على 4–5 جم كربوهيدرات معظمها ألياف، يمنح حوالي 35 سعراً حرارياً فقط لكل 100 جم

ومن أهم العناصر الغذائية في البروكلي فيتامين C، فيتامين K، حمض الفوليك، البوتاسيوم، الألياف، ومركبات الجلوكوسينولات، والسلفورافان (مضاد أكسدة قوي).

وتشير الأبحاث، إلى أن مركب السلفورافان يرتبط بدعم صحة الكبد وتقليل الالتهابات ودعم الخلايا ضد الإجهاد التأكسدي.

فوائد تناول البروكلي 

هل يمكن أكل سيقان البروكلي؟

وأكدت نيكولا لودلام-رين، أن السيقان صالحة للأكل وغنية بالألياف غير القابلة للذوبان، ما يساعد في:
تحسين الهضم
تنظيم حركة الأمعاء
دعم صحة القولون
ويمكن تقشير الطبقة الخارجية لجعلها أكثر طراوة.

فوائد تناول البروكلي 

البروكلي والقولون العصبي (IBS)

ويحتوي البروكلي على بعض مركبات FODMAP، خاصة في السيقان، والتي قد تسبب انتفاخ، غازات لدى المصابين بمتلازمة القولون العصبي، لذلك يُفضل تناول كميات صغيرة من الزهرات فقط.

فوائد تناول البروكلي 

أفضل طريقة لطهي البروكلي

الطريقة المثالية للحفاظ على العناصر الغذائية:
الطهي بالبخار الخفيف
الميكروويف لفترة قصيرة
تناوله نيئاً عند القدرة على تحمله
الإفراط في السلق يقلل من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتامين C.

فوائد البروكلي القيمة الغذائية للبروكلي هل البروكلي مفيد للقولون البروكلي وسكر الدم هل البروكلي يزيد الوزن أفضل طريقة لطهي البروكلي البروكلي والصحة خضروات صليبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

النجم ياسر جلال

أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

اعتداء موظفة علي زميلها بمديرية الزراعة بطنطا

وكيل جديد لـ زراعة الغربية بعد ضرب مديرة الإدارة لزميلها

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة يجتمع مع مدير المنتخبات العراقية

محمد صلاح

السعودية الأقرب.. نجم ليفربول السابق يصدم محمد صلاح حول مستقبله في أوروبا

مصر والعراق

منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يتعادل مع العراق 1-1 وديا

بالصور

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان .. الطريقة الصحية لكسر صيامك

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان

لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة
طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان
أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد