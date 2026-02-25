صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عملية صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل .

وتضع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، الاستعدادات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر مارس 2026 والمقرر بدء عملية الصرف مع بداية الشهر ، وذلك لضمان وصول المعاشات لجميع المستحقين .

وعد صرف معاشات شهر مارس 2026

وينتظر أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لتوفير احتياجاتهم المعيشية، حيث تصرف من خلال جميع منافذ الصرف " ماكينات ATM ، ومكاتب البريد وبنك ناصر الإجتماعي"، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتقليل الزحام وتجنب أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية الصرف.

وأكد مصدر مسؤول إن الهيئة وضعت الاستعدادات اللازمة وتتابع بشكل مستمر الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية صرف المعاشات لضمان انتظام صرفها بكفاءة عالية.

وأضاف المصدر أن الاستعدادات التي اتخذتها الهيئة خلال صرف معاشات الشهر الماضي أسهمت في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات وأسرهم

يذكر أن منظومة المعاشات يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.