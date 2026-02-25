قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«المندوه» يكشف كواليس أزمة عبدالله السعيد في الزمالك بعد تغييره أمام زد
ترامب يمنح وسام الشرف لـ «طيار مروحية» أُصيب خلال عملية اعتقال مادورو
ترامب: إيران تقترب من امتلاك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة وتهدّد أوروبا
مفاجأة .. تعرّف على سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد
ترامب: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ولن أسمح لها بامتلاك السلاح النووي
ترامب: أنتظر سماع «الكلمات السحرية» من الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق
ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان؟.. اعرف كيف تميزها
برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى
صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل
«ترامب» يُعلن معركة جديدة ضد حقوق القاصرين المُتحولين جنسـ.ـياً | تفاصيل
90 دقيقة .. ترامب يُحطّم الرقم القياسي لأطول خطاب حالة الاتحاد منذ 1964
أخبار البلد

صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مواطن الأحد المقبل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ  الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، عملية صرف معاشات شهر مارس  لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل .

وتضع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، الاستعدادات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر مارس 2026 والمقرر بدء عملية الصرف مع بداية الشهر ، وذلك لضمان وصول المعاشات لجميع المستحقين .

وعد صرف معاشات شهر مارس 2026

وينتظر  أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لتوفير احتياجاتهم المعيشية، حيث تصرف من خلال جميع منافذ الصرف " ماكينات ATM ، ومكاتب البريد وبنك ناصر الإجتماعي"، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتقليل الزحام وتجنب أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية الصرف.

وأكد مصدر مسؤول إن الهيئة وضعت الاستعدادات اللازمة وتتابع  بشكل مستمر الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية صرف المعاشات لضمان انتظام صرفها  بكفاءة عالية.

وأضاف المصدر أن الاستعدادات التي اتخذتها الهيئة خلال صرف معاشات الشهر الماضي أسهمت في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات وأسرهم 

يذكر أن منظومة المعاشات يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن،  وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.

