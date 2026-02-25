قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قليل .. أولى جلسات محاكمة المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
اقتصاد

رسميا الآن .. مفاجأة في سعر صرف الدولار

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تباين سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء بين 47.87 و 47.75 جنيه للشراء و47.97 و 47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار قي بنك قطر الوطني  47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الاربعاء 25 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع .

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي  47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار التعمير والاسكان  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر  47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.84 جنيه للشراء و47.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  47.83 جنيه للشراء و47.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الكويت الوطني 47.82 جنيه للشراء و47.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

