التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غداً الخميس الموافق 26 فبراير 2026 آخر موعد لقيام طلاب الصف الثالث الثانوي 2026 بتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن آخر موعد لقيام المدارس بتسليم استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس 26 مارس 2026

بينما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن آخر موعد لتسليم طلاب المنازل استمارات الثانوية العامة 2026 للجان النظام والمراقبة يوم الخميس الموافق 30 ابريل 2026 ، مشددة على أنه لن يتم قبول استمارة أي طالب تخلف عن هذه المواعيد مهما كانت الأسباب

جدير بالذكر أنه كانت قد انتهت رسمياً يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 فترة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم ، الخاصة بالتقدم لـ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدا أن الوزارة لم تعلنه حتى الآن لا في شكل مقترح ولا في شكل صورة نهائية

وحذر  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الثانوية العامة 2026 من الانسياق وراء أي أخبار كاذبة يتم تداولها بشكل غير رسمي عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 على فيس بوك ، كما حذر الطلاب من النسخ الوهمية التي يتم تداولها حاليا على فيس بوك عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

وشدد  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، سيتم إعلانه في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم وسيتم إعلانه على الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك ، مؤكدة أنه لا علاقة للوزارة بأي نسخ يتم تداولها لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 على صفحات غير رسمية وغير معتمدة قبل إعلانه رسمياً .

وأكد  المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرص الوزارة الشديد على أن اعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بشكل متوازن يراعي مصلحة طلاب الشعب الثلاثة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي ) ، ويتيح لكل طالب الوقت الكافي للمراجعة قبل كل مادة .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. موعد البداية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، من المقرر أن يبدأ رسميا اعتبارا من السبت 20 يونيو 2026 ، وذلك وفقا للمواعيد الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

