موعد أذان المغرب اليوم .. لا تنسى دعاء الإفطار المأثور
الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أمهات مصر: مواجهة الاخلال بامتحانات الثانوية العامة بعقوبات رادعة طمأن الأهالي

ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم باعتباره قضية أمن قومي ومستقبل وطن، مؤكدة أن التركيز على تطوير التعليم الفني وإدخال التكنولوجيا الحديثة يعزز من مكانة هذا المسار ويدعم جهود تحديث المنظومة التعليمية.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إلى أن الإعلان عن الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مع التأكيد على حوكمة المنظومة وتطبيق عقوبات رادعة ضد أي محاولات للإخلال بها، يبعث برسالة طمأنة لأولياء الأمور حول تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع دول رائدة، إلى جانب توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني، يمثل توجهًا عمليًا نحو إعداد طلاب يمتلكون مهارات حقيقية تتماشى مع متطلبات العصر، وتدعم قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم  أن تطوير 103 مدرسة فنية بالتعاون مع الجانب الإيطالي، والتفاوض لإنشاء 100 مدرسة أخرى بالشراكة مع الجانب البريطاني، خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في التعليم الفني، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل أمام الطلاب، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن تنمية مهارات الرقمنة والوعي المالي لدى الطلاب مبادرة مهمة لبناء جيل قادر على التعامل مع أدوات الاقتصاد الحديث، مشيرة إلى أن إدخال هذه المفاهيم بشكل منظم يسهم في رفع وعي الطلاب ويمنحهم خبرات مبكرة تفيدهم مستقبلاً.

كما شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على أهمية ما تم طرحه بشأن تنمية مهارات القراءة والكتابة وإتقان اللغة العربية، لافتة إلى أن الاهتمام باللغة يعزز من قدرة الطالب على الفهم والتحليل، ويدعم مختلف جوانب العملية التعليمية.

اتحاد أمهات مصر اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أولياء الأمور وزير التربية والتعليم

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

القمص تادرس عطية الله إبراهيم

التصريح بدفن القمص تادرس عطية والجنازة اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

بطاقة تموين

ضبط صاحب مخبز بـ 655 بطاقة تموينية لتحقيق أرباح غير مشروعة بالبحيرة

محكمة جنايات دمنهور

تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مزارع بالبحيرة

عربات الفريزة

حملات موسعة للتصدي للنباشين والفرّيزة بالجيزة | صور

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

