أمهات مصر: مواجهة الاخلال بامتحانات الثانوية العامة بعقوبات رادعة طمأن الأهالي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم باعتباره قضية أمن قومي ومستقبل وطن، مؤكدة أن التركيز على تطوير التعليم الفني وإدخال التكنولوجيا الحديثة يعزز من مكانة هذا المسار ويدعم جهود تحديث المنظومة التعليمية.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إلى أن الإعلان عن الاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٥/٢٠٢٦، مع التأكيد على حوكمة المنظومة وتطبيق عقوبات رادعة ضد أي محاولات للإخلال بها، يبعث برسالة طمأنة لأولياء الأمور حول تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع دول رائدة، إلى جانب توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني، يمثل توجهًا عمليًا نحو إعداد طلاب يمتلكون مهارات حقيقية تتماشى مع متطلبات العصر، وتدعم قدرتهم على المنافسة في سوق العمل.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن تطوير 103 مدرسة فنية بالتعاون مع الجانب الإيطالي، والتفاوض لإنشاء 100 مدرسة أخرى بالشراكة مع الجانب البريطاني، خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في التعليم الفني، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل أمام الطلاب، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن تنمية مهارات الرقمنة والوعي المالي لدى الطلاب مبادرة مهمة لبناء جيل قادر على التعامل مع أدوات الاقتصاد الحديث، مشيرة إلى أن إدخال هذه المفاهيم بشكل منظم يسهم في رفع وعي الطلاب ويمنحهم خبرات مبكرة تفيدهم مستقبلاً.

كما شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على أهمية ما تم طرحه بشأن تنمية مهارات القراءة والكتابة وإتقان اللغة العربية، لافتة إلى أن الاهتمام باللغة يعزز من قدرة الطالب على الفهم والتحليل، ويدعم مختلف جوانب العملية التعليمية.