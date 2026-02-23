بشرى : أنا موهبة مهدرة وناقصني التقدير

تحدثت الفنانة بشرى خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية عن دعم رجل الأعمال نجيب ساويرس لها، مؤكدة أنه كان السند الأكبر في بداية مشوارها الفني، وكان يرى فيها قدرًا كبيرًا من الذكاء والموهبة.



وأثارت بشرى الجدل بتصريحاتها حول الزواج، حيث قالت إنها لا ترى مشكلة في تكرار التجربة، مؤكدة أن الزواج “سنة الحياة”، وأنها قد تقدم على الزواج مرة رابعة أو خامسة دون حرج، متسائلة عن سبب انتقاد البعض لها.



كما عبرت عن شعورها بنقص التقدير، مشيرة إلى رغبتها في تحقيق المزيد من الإنجازات قبل التقدم في العمر، لافتة إلى أنها ترى نفسها موهبة لم تُستغل بالشكل الكافي.



وعن والدها الراحل، تحدثت بتأثر، مؤكدة أنها تشعر بوجوده بجانبها ودعمه لها رغم مرور 20 عامًا على وفاته.



يُذكر أن بشرى كانت قد كشفت سابقًا عن أسباب انفصالها عن خالد حميدة، نجل الفنان محمود حميدة، وذلك خلال ظهورها في برنامج “ورقة بيضا” مع الإعلامية يمنى بدراوي.