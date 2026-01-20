قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها
ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
التعليم العالي: 35 ألف منحة كلية وجزئية للطلاب من ذوي الاستحقاق الاجتماعى والمتفوقين
وزير الأوقاف يختتم المؤتمر الدولي السادس والثلاثين بـ وثيقة القاهرة
تعليق قوي لـ أحمد موسى على قرار منع إعفاء هواتف القادمين من الخارج
بحضّره ليك | كلمة واحدة أنهت حياة عريس المرج في اعتراف صادم من زوجته
على ملعب جوزيبي مياتزاز..تشكيل إنتر ميلان وأرسنال الرسمي في قمة دوي أبطال أوروبا
أهلي جده يكتسح الخليج برباعية في دوري روشن السعودي
المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد
والدة الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز: عايزه من شيخ الأزهر يدعو لي
وفاة خال الفنانة بشري.. تفاصيل

بشري
بشري
باسنتي ناجي

أعلنت الفنانة بشرى وفاة خالها الفقيد محمد أحمد رشاد عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وفاة خال الفنانة بشري

 ونعت الفنانة بشري المتوفي قائلة :يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وتملؤها الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة فقيدنا الغالي خالى محمد احمد رشاد، راجين من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا  الصبر والسلوان".

أعربت الفنانة بشرى عن سعادتها بحضور حفل جوائز joy awards في العاصمة الرياض، مثمنة التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية خاصة على المستوى الفني.

وعن مباراة السنغال والمغرب في نهائي بطولة الأمم الإفريقية، تمنت بشرى فوز المنتخب المغربي، مشددة على العلاقة القوية التي تجمع مصر بالمغرب، على كل المستويات.

الحفل، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث الفنية والترفيهية في المنطقة، شهد تكريم عددا كبيرا من أبرز النجوم والأعمال التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور خلال عام 2025، وذلك عبر جوائز تعكس الذائقة الجماهيرية وتحتفي بالإبداع والتميّز.

وفي فئة السينما، تتنافس أربعة أفلام على جائزة الفيلم المفضل، هي: الزرفة، وسيكو سيكو، وعرس النار، وهوبال. كما تشهد فئتا أفضل ممثل وأفضل ممثلة منافسة قوية بين نخبة من نجوم السينما الذين قدّموا أعمالًا لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور.

أما فئة المسلسلات الدرامية، فتضم منافسات محتدمة بين الأعمال الخليجية والمصرية والمشرقية، إلى جانب ترشيحات مميزة لفئات أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل وجه جديد، ما يعكس التنوع والثراء الذي شهده الموسم الدرامي خلال العام الماضي.

وفي فئة الإخراج، يتنافس عدد من أبرز المخرجين على جوائز أفضل إخراج للمسلسلات والأفلام، تقديرًا للرؤى الإبداعية التي أسهمت في نجاح الأعمال الفنية وترسيخ حضورها جماهيريًا.

كما تحظى الموسيقى بحضور لافت من خلال ترشيحات تضم نخبة من النجوم العرب، سواء في فئات الأغنية المفضلة، أو أفضل فنان وفنانة، إضافة إلى فئة الوجوه الجديدة التي تبرز أصواتًا صاعدة في الساحة الغنائية.

