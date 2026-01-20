وزير الثقافة يلتقي المخرج كريم الشناوي لبحث التعاون ودعم التجارب السينمائية الشابة

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المخرج الشاب كريم الشناوي، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على التواصل المستمر مع التجارب الجديدة، وتعزيز دور المشروعات الشابة في صناعة السينما.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من المقترحات المهمة المتعلقة بالتجارب السينمائية المعاصرة، وسبل دعم التجارب الشابة المختلفة والمتجددة والناجحة، إلى جانب بحث آليات تبنّي واكتشاف مواهب شابة جديدة، بما يسهم في تجديد الدماء

كما ناقش اللقاء سبل التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والاستفادة من إمكاناتها في دعم المواهب الشابة بالمحافظات، إلى جانب بحث إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدور العرض السينمائي، بما في ذلك حصر قاعات «سينما الشعب»، بهدف تحقيق أفضل النتائج والمشاهدات للمشروع، خاصة في المحافظات المحرومة من وجود دور عرض سينمائية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإبداعية وتيسير التواصل معها ودعمها بشكل منظم.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن تقديره لتجربة المخرج كريم الشناوي، بوصفه نموذجًا لمخرج شاب استطاع خلال فترة قصيرة أن يثبت حضوره على الساحة الفنية في مجالي السينما والدراما، وأن يقدم تجربة متميزة وواعدة تتسم بالخصوصية والوعي الفني.

بدوره، عبّر المخرج كريم الشناوي عن سعادته بلقاء وزير الثقافة، مثمنًا اهتمام الوزارة بدعم التجارب الشابة، ومعربًا عن أمله في الخروج بمشروع مختلف يكون بمثابة نواة لتعاون مثمر يسهم في دعم السينما المصرية واكتشاف طاقات إبداعية جديدة.