رئيس الوزراء يُسلم عقود وحدات "سكن لكل المصريين" للمستفيدين بحدائق العاصمة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لعدد من المستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك في مدينة حدائق العاصمة.

هذه المبادرة تعد جزءًا من جهود الدولة المستمرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حلول سكنية ميسرة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

تفاصيل المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

تعد المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" أحد أبرز البرامج السكنية التي أطلقتها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. تهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية متميزة وبأسعار مناسبة، إلى جانب تقديم تسهيلات في التمويل للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ومن خلال هذه المبادرة، يتم توفير العديد من الوحدات السكنية في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، مع تقديم الدعم الحكومي للمواطنين للحصول على مسكن خاص بهم.