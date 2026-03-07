مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

سلم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، عقود وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، للمستفيدين من محدودي ومتوسطي الدخل، بحضور وزيرة الإسكان وعدد من المسئولين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد صومعة عتاقة بمحافظة السويس، التي تعد إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في مجال تخزين الحبوب.

وكان في استقباله الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، وعدد من المسئولين.

تأتي هذه الجولة في ظل حرص الحكومة على الاطمئنان على كفاءة منظومة تخزين القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث تواصل الحكومة متابعة الموقف على مدار الساعة لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين دون أي تأثر بالأحداث الخارجية.