تأجيل قضية دهـ.س طبيبة لأشخاص بشبين الكوم ومـ.صرع شخص وإصابة سيدة

قررت محكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية تأجيل واقعة دهس طبيبة لأشخاص بمنطقة عمر أفندي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة سيدة.

جاء ذلك لحين استخراج إعلان الوراثة لورثة المتوفى، في إطار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حادث دهس بسيارة ملاكي تقودها طبيبة في منطقة عمر أفندي بمدينة شبين الكوم، وهي منطقة تشهد كثافة مرورية، ما أسفر عن مصرع أحد الأشخاص في الحال وإصابة سيدة أخرى بإصابات متفرقة، جرى نقلها على أثرها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث دهس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمعاينة المكان وفحص ملابسات الواقعة، فيما جرى نقل المصابة والجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت أوراق القضية، مدعومة بمقطع فيديو متداول للواقعة، اصطدام السيارة برجل وسيدة أثناء عبورهما الطريق، ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثانية، قبل أن تواصل السيارة سيرها وتصطدم بتوك توك كان متوقفًا بالمنطقة.

وكانت قوة أمنية قد تحفظت على قائدة السيارة عقب الحادث، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالة الواقعة للمحكمة المختصة التي قررت تأجيل نظر القضية لحين استخراج إعلان الوراثة لورثة المتوفى.