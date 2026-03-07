اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بق.تل زوجته في المنوفية

تبدأ محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته في قرية كفر السنابسة لخلافات بينهم.

تعود أحداث القضية عندما تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة منوف بمصرع سيدة علي يد زوجها خنقا داخل شقتها بقرية كفر السنابسة واكتشاف أولادها وفاتها.

بالانتقال تبين مصرع السيدة سامية 36 سنة ربة منزل خنقا وبالبحث تبين أن وراء الواقعة زوجها لخلافات زوجية بينهم فقرر الزوج التخلص من زوجته.

كما تبين أن أولادها اكتشفوا وفاتها صباحا عند محاولة إيقاظها وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وطالبت أسرة المجني عليها بالحكم بالإعدام علي المتهم حيث وجهت له تهمة القتل العمد حيث أنه عقد النية للتخلص من زوجته.

وأكدت أسرة المجني عليها، أنها كانت تعمل وتساعده في المعيشة وكان دائما يستحوذ علي أموالها وكان هناك خلافات دائمة بينهم ولكنها كانت ترفض الانفصال عنه بسبب أولادها.

وطالبت الأسرة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم في أولي جلسات المحاكمة.