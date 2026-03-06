انطلاق جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين في المنوفية

انطلقت اليوم الجمعة جولة الاعادة على مقعد رئيس نقابة المهندسين بالمنوفية ، إلى جانب انتخابات نقيب المهندسين العام، وكذلك انتخاب الأعضاء المكملين، وذلك في إطار استكمال الاستحقاقات الانتخابية للنقابة.

وتجري الاعادة بين كلا من المهندس أشرف فرحان والمهندس علاء بشندي.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية من المهندسين للإدلاء بأصواتهم اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا و تستمر حتى الخامسة مساءً، وسط استعدادات تنظيمية تهدف إلى ضمان انتظام سير العملية الانتخابية داخل اللجان.

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الانتخابات المهندس عمرو رشدي أهمية المشاركة الفاعلة من جموع المهندسين في هذا الاستحقاق النقابي، مشيرًا إلى أن الإقبال على التصويت يعكس وعي المهندسين بدورهم في دعم العمل النقابي واختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة

ودعت النقابة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم، بما يضمن مشاركة واسعة لأعضاء الجمعية العمومية في هذا الاستحقاق النقابي.