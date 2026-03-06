قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 6-3-2026.. استقرار نسبي

يستمر استقرار سعر الذهب داخل الأسواق المصرية مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 6-3-2026 علي مستوي الأعيرة الذهبية.

وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب في مصر وهو من عيار 21 الأكثر تداولًا انتشارًا نحو 7170 جنيه للشراء و 7070 جنيه للبيع.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

عيار 21 ينخفض 

وفقد سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5 جنيهات من قيمته في أول تعاملات مساء اليوم .

سعر الذهب اليوم

وتعرض سعر مساء اليوم لاستقرار نسبي مع انتصاف تعاملات اليوم بعد انخفاض طفيف في قيمته في أول تداولات مساء اليوم وبعد حالة من التذبذب شهدها المعدن الأصفر خلال الأسابيع القلائل الماضية.

مع بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ الأسبوع الماضي؛ تعرض سعر الذهب في الأسواق المختلفة لحالة من الإضطراب وعدم الاستقرار ليرتفع بمعدلات غير مسبوقة ويهبط بصورة نسبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام نحو 7170 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8194 جنيه للشراء و 8080 جنيه للبيع.

سعر عيار 22 اليوم

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7511 جنيه للشراء و 7405 جنيه للبيع.

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو7170 جنيه للشراء و 7070 جنيه للبيع.

سعر عيار 18 اليوم

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو  6145 جنيه للشراء و 6060 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 57.36 ألف جنيه للشراء و 56.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5094 دولار للشراء و 5093 دولار للبيع.

