قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب الاتحاد السكندري: كنا الأفضل أمام الزمالك.. ولا نستحق الخسارة
معتمد جمال يشيد بجماهير الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري
المصري يحسم ديربي القناة بثنائية نظيفة أمام الإسماعيلي في الدوري
توك شو| هجمات تستهدف مطار البصرة.. وكيل الأزهر يكشف لـ ساعة الفطار تفاصيل توزيع 10 آلاف وجبة
موعد أذان الفجر السبت 17 رمضان في مصر.. اعرف وقت السحور والإمساك
شاشة جالاكسي S26 ألترا تثير قلق المستخدمين أمام S25 ألترا: ما القصة؟
أسعار كعك العيد 2026 في المحلات المختلفة.. دليل شامل من 150 حتى 3000 جنيه
إيمان عز الدين: خسارتنا أحيانا تكون تمهيدا لأشياء أو أناس أفضل نستحقهم
التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ووادي دجلة بالدوري
نيلي كريم تشيد بـ عين سحرية.. وباسم سمرة يرد عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النائب سيد عبد الجليل يكرم حفظة القرآن الكريم بالجمالين

خلال الاحتفالية
خلال الاحتفالية
الإسماعيلية انجي هيبة

 شهدت دار مناسبات "الجمالين" احتفالية كبرى لتكريم المتميزين من حفظة كتاب الله عز وجل، من الفئات العمرية التي تراوحت ما بين 4 سنوات وحتى 15 سنة. أقيم الحفل تحت رعاية  النائب سيد عبد الجليل، وبالتنسيق المشترك بين مسجد الرحمن وجمعية أصحاب الجنة.

أقيمت الاحتفالية في ضيافة الحاج محمود مصطفى الجمال، وبمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة والأكاديمية والعائلات ، الذين حرصوا على دعم وتشجيع النشء، وكان من أبرز الحضور:
الأستاذ هشام عبد العليم، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب الجنة ، الأستاذ الدكتور شريف السيد، الأستاذ بجامعة قناة السويس ، الدكتور جمال الجمال ، الأستاذ علي عبد الحليم ، الأستاذ علي السيد ، والحاج فوزي عبد الله ، وبمشاركة كل من الشيخ محمود علي الجمال ، و الشيخ يوسف ابراهيم الجمال اللذان توليا مسؤولية تحفيظ ومتابعة المتسابقين والمساهمة في وصولهم الي هذا المستوى المتميز من الإتقان.

 وقد سادت حالة من الفرحة بين أهالي المكرمين الذين أثنوا على التنظيم ودور مثل هذه المسابقات في بناء جيل مثقف وواعٍ بوسطية دينه.

 وفي ختام الحفل، وتقديرًا لجهوده المستمرة ودعمه الدائم للأنشطة المجتمعية والدينية، قامت عائلات الجمالين بتقديم درع شكر وتقدير للنائب سيد عبد الجليل، تعبيرًا عن امتنانهم لرعايته الكريمة لهذا الحدث الذي يرسخ القيم السامية في نفوس الأجيال الصاعدة.
 

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

النادي الأهلي

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

زيزو

ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم

حالة الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة .. عودة الأمطار وتحذيرات من الأجواء الباردة ليلا

النادي الأهلي

فرصة أخيرة.. توروب يظهر العين الحمرا لمهاجم الأهلي السوبر

إسلام فتحي

إسلام فتحي مدرب المقاولون يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره..ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تضغط على نفسك

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تضغط على نفسك
برج الجدي حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تضغط على نفسك
برج الجدي حظك اليوم السبت 7 مارس 2026..لا تضغط على نفسك

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026 .. لا تبالغ في التفكير

برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026.. لا تؤجل قراراتك المهمة

برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026
برج الميزان حظك اليوم السبت 7 مارس 2026

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد