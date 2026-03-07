النائب سيد عبد الجليل يكرم حفظة القرآن الكريم بالجمالين

شهدت دار مناسبات "الجمالين" احتفالية كبرى لتكريم المتميزين من حفظة كتاب الله عز وجل، من الفئات العمرية التي تراوحت ما بين 4 سنوات وحتى 15 سنة. أقيم الحفل تحت رعاية النائب سيد عبد الجليل، وبالتنسيق المشترك بين مسجد الرحمن وجمعية أصحاب الجنة.

أقيمت الاحتفالية في ضيافة الحاج محمود مصطفى الجمال، وبمشاركة كوكبة من الشخصيات العامة والأكاديمية والعائلات ، الذين حرصوا على دعم وتشجيع النشء، وكان من أبرز الحضور:

الأستاذ هشام عبد العليم، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب الجنة ، الأستاذ الدكتور شريف السيد، الأستاذ بجامعة قناة السويس ، الدكتور جمال الجمال ، الأستاذ علي عبد الحليم ، الأستاذ علي السيد ، والحاج فوزي عبد الله ، وبمشاركة كل من الشيخ محمود علي الجمال ، و الشيخ يوسف ابراهيم الجمال اللذان توليا مسؤولية تحفيظ ومتابعة المتسابقين والمساهمة في وصولهم الي هذا المستوى المتميز من الإتقان.

وقد سادت حالة من الفرحة بين أهالي المكرمين الذين أثنوا على التنظيم ودور مثل هذه المسابقات في بناء جيل مثقف وواعٍ بوسطية دينه.

وفي ختام الحفل، وتقديرًا لجهوده المستمرة ودعمه الدائم للأنشطة المجتمعية والدينية، قامت عائلات الجمالين بتقديم درع شكر وتقدير للنائب سيد عبد الجليل، تعبيرًا عن امتنانهم لرعايته الكريمة لهذا الحدث الذي يرسخ القيم السامية في نفوس الأجيال الصاعدة.

