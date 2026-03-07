أمريكا توافق على بيع ذخائر لـ إسرائيل بنحو 152 مليون دولار



كشفت وكالة رويترز عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لذخائر لـ إسرائيل بنحو 151.8 مليون دولار.

وكانت شركة لوكهيد مارتن منذ قليل أعلنت موافقتها على زيادة إنتاج الذخائر الحيوية 4 أضعاف وبدأنا هذا العمل قبل أشهر.

فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن شركات المقاولات الدفاعية التي اجتمعت معها إدارته في وقت سابق من اليوم، وافقت على "مضاعفة إنتاج" بعض الأسلحة 4 مرات.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد وافقوا على مضاعفة إنتاج أسلحة "الفئة المتميزة" 4 مرات، حيث نسعى للوصول، بأسرع وقت ممكن، إلى أعلى مستويات الإنتاج، وقد بدأ التوسع قبل 3 أشهر من الاجتماع، وبدأت بالفعل عمليات إنشاء المصانع وإنتاج العديد من هذه الأسلحة".

وأضاف ترامب أن الشركات التي حضرت اجتماع البيت الأبيض، شملت الرؤساء التنفيذيين لشركات "بي إيه إي سيستمز، بوينج، هانيويل إيروسبيس، إل 3 هاريس لحلول الصواريخ، لوكهيد مارتن، نورثروب جرومان، رايثيون".