إعلام عبري: مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 تحمل ذخائر في الطريق لإسرائيل

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ مقاتلات أمريكية من طراز إف 15 وإف 22 وطائرات أخرى تحمل ذخائر في طريقها لإسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وسلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الضوء على شن الرئيس دونالد ترامب ضربة عسكرية كبيرة على إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وهو ما فاجأ بعض مؤيديه المعتادين على موقفه المناهض للتدخلات الخارجية.

وأضافت الصحيفة أن الضربة جاءت بعد حشد ملحوظ للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وسط قلق الجمهوريين الشباب من احتمال تورط الولايات المتحدة في صراع طويل.