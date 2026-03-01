ناصر ماهر وحامد حمدان الأبرز.. بدلاء بيراميدز في مواجهة الزمالك بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريه لمباراة الزمالك، المقرر إقامتها في الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة 20 من بطولة الدوري.

ويتواجد على مقاعد كل من البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - حامد حمدان - يوسف أوباما - إيفرتون داسيلفا - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - عودة فاخوري - مروان حمدي.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي