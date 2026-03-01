الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بذلت جهدا مخلصا مستنير الأشهر الماضية لتقرب وجهات النظر والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للوصول لاتفاق.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، أن مصر حريصة على تأكيد أهمية عدم التصعيد وتحقيق التهدئة وإقاف الحرب.

مصر ترفض الإعتداء على الأشقاء

وأشار إلى أن مصر ترفض الإعتداء على الأشقاء، متابعا : «تحدثت مع الأشقاء في الخليج والدول العربية ذات صلة للتأكيد رفض الإعتداء على الدول تحت اي اعتبار او أسباب».

ما يحدث في مضيق هرمز

وأضاف أن نتحسب بما يحدث في مضيق هرمز او الملاحة في قناة السويس خاصة اننا عانينا العامين الماضيين، لذالك أكدنا على الأشقاء والوقوف معهم في مواجهة الأزمات.

مصر جزء من المنطقة

ولفت إلى أن مصر جزء من المنطقة وتتأثر بما يحدث فيها، مؤكدا أن الدولة تدرس كل شئ وجاهزة لكل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة التي يمكن أي تحدث.

الدولة تدرس كل الاحتمالات

ونوه إلى أن غلق مضيق هرمز سوف يكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار، مؤكدا أنه الدولة والحكومة تدرس كل الاحتمالات او أي تداعيات.

