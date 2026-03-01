الرئيس السيسي: محدش يقدر يقرب من مصر بفضل الله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن مصر تتحسب لنتائج الحرب بين أمريكا وإيران، وغلق مضيق هرمز، والتأثير على قناة السويس.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة تزامنًا مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان: «نحن تأثرنا منذ 7 أكتوبر، ولم تعد حركة الملاحة إلى مسارها الطبيعي بقناة السويس، وتكبدنا خسائر مادية».

وأكد الرئيس السيسي، أن غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية والحكومة يتعين عليهما دراسة كل الاحتمالات والسيناريوهات المختلفة.

وتابع: «وأقول للداخل: لا قلق، الحمد لله رب العالمين، كنا حريصين على تدبير الاحتياطات اللازمة، وأطمئنكم، إلا أننا لا نعرف في الوقت نفسه مدى استمرار الأزمة.. وكنا حريصين على تجاوز الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين وتجاوز آثارها، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة سيكون لها تأثير، وسنكون سعداء أن تنتهي الأزمة في أسرع وقت».