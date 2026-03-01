كوبرا تكشف عن نسخة Leon VZ الهاتشباك محدودة الإنتاج

كشفت كوبرا عن النسخة الأحدث من سيارتها Leon VZ خماسية الأبواب، والتي تندرج ضمن فئة الهاتشباك المدمجة عالية الأداء، مع باقة تطويرات ميكانيكية وتصميمية تعزز حضورها الرياضي على الطريق والحلبة.

تعتمد السيارة Leon VZ على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر TSI مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 325 حصانا (239 كيلوواط) مع عزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر.

ويتصل محرك السيارة Leon VZ بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات (DSG)، إلى جانب نظام تفاضل أمامي إلكتروني “VAQ” يعمل على تحسين توزيع القوة بين العجلات الأمامية لتعزيز الثبات والدقة في المنعطفات.

تتسارع Leon VZ من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س، وترتفع إلى 270 كم/س في فئة Extreme، أما نسخة VZ TCR المستوحاة من عالم السباقات، فتسجل تسارعا من 0 إلى 100 كم/س في 5.6 ثانية، وتؤكد الشركة أن سرعتها القصوى غير محددة إلكترونيا.

ويحمل طراز VZ TCR طابعا سباقيا واضحا من خلال جناح سقف كبير، ومقسمات هواء أمامية وخلفية، وعتبات جانبية، ومشتت هواء خلفي، إضافة إلى عناصر من ألياف الكربون تشمل المرايا والنوافذ، كما تأتي السيارة بعجلات خفيفة الوزن أكبر حجما ومخصصة لهذا الإصدار.

ولخفض الوزن وتعزيز الطابع الرياضي، يمكن إزالة المقاعد الخلفية واستبدالها بدعامة تقوية وشبكة أمان، بينما تضم المقصورة مقاعد أمامية من نوع “CUPBucket” مع أحزمة أمان رباعية النقاط.

ويحمل كل طراز رقما تسلسليا محفور يؤكد محدودية الإنتاج، وتتوفر Leon VZ بأربع فئات بسعر يبدأ من 50,600 يورو، مع نظام تعليق مضبوط بعناية لتعزيز الثبات والاستجابة في القيادة عالية الأداء.