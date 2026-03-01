قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اختراق التليفزيون الإيراني وبث رسالة لنتنياهو مترجمة للفارسية
الدباغ وعبد المجيد يخضعان لفحص المنشطات عقب انتهاء مباراة بيراميدز بالدوري
الفارس الأبيض في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز
فحص منشطات لثنائي الزمالك بعد مواجهة بيراميدز
الإمارات والكويت: الاعتداءات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادة الدول وتهديد لأمن المنطقة
معجب بدينكم.. ماني يكشف كواليس حديثه مع كلوب
خوان بيزيرا رجل مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 2 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
مشروع قانون لإنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي بمشاركة الجهات المختصة
وزير الدفاع الإيطالي يغادر دبي على متن طائرة عسكرية
الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس
سموحة يكتسح البنك الأهلي بثلاثية في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كوبرا تكشف عن نسخة Leon VZ الهاتشباك محدودة الإنتاج

Leon VZ
Leon VZ
كريم عاطف

كشفت كوبرا عن النسخة الأحدث من سيارتها Leon VZ خماسية الأبواب، والتي تندرج ضمن فئة الهاتشباك المدمجة عالية الأداء، مع باقة تطويرات ميكانيكية وتصميمية تعزز حضورها الرياضي على الطريق والحلبة.

تعتمد السيارة Leon VZ على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر TSI مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 325 حصانا (239 كيلوواط) مع عزم دوران يبلغ 420 نيوتن متر. 

ويتصل محرك السيارة Leon VZ بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات (DSG)، إلى جانب نظام تفاضل أمامي إلكتروني “VAQ” يعمل على تحسين توزيع القوة بين العجلات الأمامية لتعزيز الثبات والدقة في المنعطفات.

تتسارع Leon VZ من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.4 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س، وترتفع إلى 270 كم/س في فئة Extreme، أما نسخة VZ TCR المستوحاة من عالم السباقات، فتسجل تسارعا من 0 إلى 100 كم/س في 5.6 ثانية، وتؤكد الشركة أن سرعتها القصوى غير محددة إلكترونيا.

ويحمل طراز VZ TCR طابعا سباقيا واضحا من خلال جناح سقف كبير، ومقسمات هواء أمامية وخلفية، وعتبات جانبية، ومشتت هواء خلفي، إضافة إلى عناصر من ألياف الكربون تشمل المرايا والنوافذ، كما تأتي السيارة بعجلات خفيفة الوزن أكبر حجما ومخصصة لهذا الإصدار.

ولخفض الوزن وتعزيز الطابع الرياضي، يمكن إزالة المقاعد الخلفية واستبدالها بدعامة تقوية وشبكة أمان، بينما تضم المقصورة مقاعد أمامية من نوع “CUPBucket” مع أحزمة أمان رباعية النقاط. 

ويحمل كل طراز رقما تسلسليا محفور يؤكد محدودية الإنتاج، وتتوفر Leon VZ بأربع فئات بسعر يبدأ من 50,600 يورو، مع نظام تعليق مضبوط بعناية لتعزيز الثبات والاستجابة في القيادة عالية الأداء.

كوبرا LEON VZ الهاتشباك السيارة Leon VZ عالم السباقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

ذهب

تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

حالة الطقس غدا الإثنين 2 مارس 2026

تعرف على حالة الطقس غدا الإثنين 2 مارس 2026

وظائف

وظائف خالية برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه شهريا

التعديات على الأراضي الزراعية

"استصلاح الأراضي" يعلن إزالة 50 حالة تعد وتطهير 47 مسقى ومصرف خلال فبراير

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد