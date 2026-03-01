قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج جالاكسي S26 ضد آيفون 17 .. من يسيطر على فئة الهواتف الرائدة؟

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت منصة PCMag في نسختها الشرق أوسطية أن المقارنة بين سامسونج جالاكسي S26 وسلسلة آيفون 17 أصبحت أصعب من أي وقت سابق، مع تقارب كبير في المواصفات والأداء و الذكاء الاصطناعي، واختلاف في طريقة تقديم القيمة والسعر لكل فئة من المستخدمين.

أوضحت المنصة أن سامسونج تراهن في جالاكسي S26 على مزيج من السعر الأكثر مرونة، والذاكرة الأكبر، وقدرات التخصيص العالية في أندرويد، بينما تركز أبل في آيفون 17 على قوة شريحة A19، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتكامل النظام والتطبيقات داخل منظومة iOS.

تقارب كبير واختلاف في التفاصيل

أشارت PCMag إلى أن جالاكسي S26 وآيفون 17 يشتركان في فلسفة تصميم متشابهة تقوم على جسم مستطيل بحواف دائرية، مع لوح زجاجي أمامي وخلفي وإطار معدني، ما يجعل الفارق في التصميم «مسألة تفضيل شخصي» إلى حد كبير.

أكدت المنصة أن سلسلة S26 تتميز بهواتف أنحف وأخف قليلًا من نظيراتها في عائلة آيفون 17، بينما تحافظ أبل على أسلوبها المعتاد في البساطة البصرية وموقع الكاميرات الخلفية داخل إطار مميز، في حين تعتمد سامسونج توزيعًا رأسيًا منفصلًا للعدسات في ظهر الهاتف.

تفوّق طفيف لسامسونج في السطوع والمرونة

أوضحت PCMag أن سامسونج تواصل تقديم واحدة من أفضل الشاشات في السوق مع جالاكسي S26، من نوع OLED بتردد 120 هرتز، وسطوع مرتفع جدًا في الاستخدام تحت الشمس، مع حواف أنحف بقليل من آيفون 17.

أشارت المنصة إلى أن شاشات آيفون 17 لا تزال في مستوى مميز من حيث دقة الألوان وجودة العرض، لكنها تظل أقل مرونة من حيث خيارات التخصيص في أندرويد، بينما تمنح سامسونج للمستخدمين مساحة أوسع لتعديل ألوان الشاشة ووضعيات العرض ومزايا مثل Always‑On Display.

الأداء والذكاء الاصطناعي: Snapdragon 8 Elite ضد A19

أكدت PCMag أن جميع هواتف جالاكسي S26 مزودة بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 بإصدار خاص Galaxy، مع ذاكرة وصول عشوائي تبدأ من 12 جيجابايت وتصل إلى 16 جيجابايت في النسخ الأعلى، ما يمنح سلسلة سامسونج تفوقًا واضحًا في تعدد المهام وتشغيل أكثر من تطبيق ثقيل في وقت واحد.

أوضحت المنصة أن آيفون 17 يعتمد على شريحة A19، التي لا تزال متفوقة في أداء النواة الواحدة (Single‑Core)، ما ينعكس في سرعة فتح التطبيقات واستجابة النظام، مع اعتماد 8 جيجابايت رام فقط، لكن مع استفادة كبيرة من تحسينات iOS والدمج العميق بين العتاد والبرمجيات.

 عتاد قوي من الطرفين واختلاف في المعالجة

أشارت PCMag إلى أن كلًا من جالاكسي S26 وآيفون 17 يقدّم منظومة كاميرات متقدمة بمستويات عالية من الجودة، مع عدسة رئيسية وعدسة واسعة Very Wide وعدسات تقريب متقدمة في الإصدارات الأعلى مثل S26+ وS26 Ultra وiPhone 17 Pro وPro Max.

أكدت المنصة أن سامسونج تميل إلى تقديم مزيد من المرونة في خيارات التصوير، مثل تقريب بصري متعدد المراحل ووضعيات تصوير ليلية متقدمة وتحكم أوسع في الإعدادات اليدوية، بينما تركز أبل على معالجة صور أكثر طبيعية في الألوان ونطاق ديناميكي متزن، خاصة في الفيديو وتثبيت الصورة.

 سعة أكبر لسامسونج وكفاءة أعلى لآيفون

أوضحت تقارير موازية أن جالاكسي S26 يأتي ببطارية أكبر سعةً من آيفون 17، مع دعم شحن سلكي أسرع في بعض الموديلات، لكن آيفون 17 يعوّض ذلك بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، ما يجعل زمن العمل الفعلي متقاربًا أو في صالح آيفون في بعض سيناريوهات الاستخدام.

أشارت PCMag إلى أن سامسونج تروّج كذلك لسرعات شحن سلكي ولاسلكي أعلى على الورق، بينما لا تزال أبل تتحفظ في أرقام الشحن الرسمية، لكن اختبارات الاستهلاك الفعلي أثبتت أن آيفون 17 يقدم أداءً قويًا ومتوازنًا في البطارية داخل منظومة iOS.

السعر والقيمة مقابل المال

أكدت PCMag أن نقطة التفريق الأوضح بين السلسلتين تكمن في التسعير؛ إذ تبدأ أسعار جالاكسي S26 من مستوى أقل من آيفون 17، خاصة في الطراز الأساسي، مع إتاحة خيارات ذاكرة وتخزين أكبر دون قفزات ضخمة في السعر. 

أوضحت المنصة أن آيفون 17 يبدأ من سعر أعلى، لكنه يوفر سعة تخزين أساسية لا تقل عن 256 جيجابايت في جميع الطرازات، ما يخفف جزئيًا من فارق السعر، بينما يعتمد الاختيار النهائي بشكل كبير على تفضيل نظام التشغيل: أندرويد مع واجهة سامسونج وميزات Galaxy AI، أو iOS مع تكامل عميق مع خدمات أبل مثل iCloud وiMessage وFaceTime.

سامسونج آيفون 17 آيفون

