يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts

يوتيوب Shorts
يوتيوب Shorts

بدأت منصة يوتيوب باختبار ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمستخدمي Shorts، تهدف إلى منح المبدعين طرقا مبتكرة لإعادة ابتكار مقاطع الفيديو القصيرة، مع ميزتين رئيسيتين تحت التجربة حاليا.

تتيح يوتيوب في أحدث تجاربها مع "مجموعة صغيرة من المبدعين"، إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة تصور مقطع الفيديو. 

ووفقا للمنصة، ستمكن هذه الميزة المستخدمين من تحويل إطار واحد فقط من فيديو Short إلى فيديو جديد بالكامل، باستخدام أوامر مخصصة أو مقترحة من المنصة.

الميزة الثانية، المدعومة أيضا بالذكاء الاصطناعي، ستتيح للمستخدمين إدراج عناصر في مشهد محدد من Short باستخدام أوامر مخصصة أو مقترحة.

وأوضحت يوتيوب في بيانا لها: “بدأنا باختبار قدرات جديدة ضمن قائمة Shorts Remix لمساعدة المبدعين على إحياء أفكارهم، بعد النقر على Remix على أي Short مؤهل، سيلاحظ مجموعة صغيرة من المبدعين (باللغة الإنجليزية فقط) ظهور خيارين: إضافة عنصر أو إعادة تصور”.

يوتيوب Shorts 

تفاصيل الميزتين

- إضافة عنصر (Add object): إدراج عناصر في مشهد من الفيديو الأصلي (مدة تصل إلى 8 ثوان) باستخدام أوامر مقترحة أو مخصصة.

- إعادة تصور (Reimagine): تحويل إطار واحد من Short الأصلي إلى فيديو جديد بالكامل، مع إمكانية رفع صورتين مرجعيتين.

ويؤكد يوتيوب أن أي Short يتم إنشاؤه باستخدام هذه الأدوات سيظل مرتبطا بالفيديو الأصلي، كما يمكن للمبدعين تعطيل إمكانية إعادة ابتكار مقاطعهم، لكن ذلك سيمنع أيضا النسخ التقليدية عبر Remix.

وفي سياق متصل، بدأ موقع يوتيوب في طرح زر جديد باسم إسال Ask، على تطبيقه الخاص بشاشات التليفزيون الذكية وأجهزة البث وأجهزة الألعاب، في إطار تجربة محدودة لميزة محادثة بـ الذكاء الاصطناعي تعتمد على نموذج Gemini من جوجل.

وأشارت المنصة إلى أن الميزة تعمل بالطريقة نفسها المستخدمة على الهواتف والكمبيوتر، حيث يظهر زر Ask أسفل الفيديو أو بجواره، ليتيح للمستخدم طرح الأسئلة حول المحتوى المعروض دون الحاجة إلى إيقاف الفيديو والبحث في مكان آخر.

