يوتيوب ميوزيك يبدأ في حجب كلمات الأغاني عن المستخدمين المجانيين

كشفت منصة The Verge أن خدمة YouTube Music بدأت في تقييد وصول مستخدمي الحسابات المجانية إلى ميزة عرض كلمات الأغاني، لتصبح بشكل واسع ميزة مرتبطة بالاشتراك المدفوع YouTube Premium وفقًا لتقارير متعددة نشرها مستخدمون على منصة ريديت.

جوجل تختبر ثم توسّع إتاحة الميزة المدفوعة

أوضحت The Verge أن جوجل كانت قد بدأت في سبتمبر الماضي اختبار جعل كلمات الأغاني حصرية للمشتركين في YouTube Premium، قبل أن تبدأ الشركة الآن في توسيع تطبيق هذا التغيير على نطاق أوسع في الخدمة الموسيقية.

أشارت المنصة إلى أن تقارير من مواقع تقنية متخصصة ذكرت أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من التجارب التي تجريها جوجل على نموذج إتاحة المزايا الإضافية لمشتركي YouTube Premium، سواء في تطبيق يوتيوب الرئيسي أو في YouTube Music.

حد شهري لمشاهدة الكلمات

أكد التقرير أن المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية في YouTube Music أصبحوا يحصلون على حد شهري قدره خمس أغانٍ فقط يمكنهم مشاهدة كلماتها بالكامل، بينما تظل بقية الأغاني محجوبة خلف ما يشبه “حاجز الدفع” الخاص بالاشتراك المدفوع.

أوضحت The Verge أنه بعد استهلاك هذا الحد، سيتمكن المستخدم من رؤية السطرين الأولين فقط من كلمات الأغنية، بينما تظهر بقية الكلمات بشكل مطموس، مع رسالة تطلب منه “فتح كلمات الأغاني مع Premium” للتمكن من استعراضها كاملة.

واجهة جديدة لتنبيه المستخدمين

أشارت The Verge إلى أن تطبيق YouTube Music يعرض الآن لافتة تحذيرية واضحة داخل تبويب كلمات الأغاني، توضح عدد المرات المتبقية للمستخدم قبل بلوغ الحد الشهري، وتضع عدّادًا تنازليًا يبيّن كم أغنية يمكنه مشاهدة كلماتها بالكامل قبل أن تُحجب بقية الكلمات.

ذكرت المنصة أن هذه اللافتة تظهر بشكل بارز بمجرد فتح تبويب كلمات الأغاني، في محاولة لدفع المستخدمين نحو الاشتراك في الخطة المدفوعة إذا كانوا يعتمدون على قراءة كلمات الأغاني بشكل منتظم أثناء الاستماع.