قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة
الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري
منسقية النازحين واللاجئين: الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وقاسية للغاية
التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب ميوزيك يبدأ في حجب كلمات الأغاني عن المستخدمين المجانيين

يوتيوب ميوزيك
يوتيوب ميوزيك

كشفت منصة The Verge أن خدمة YouTube Music بدأت في تقييد وصول مستخدمي الحسابات المجانية إلى ميزة عرض كلمات الأغاني، لتصبح بشكل واسع ميزة مرتبطة بالاشتراك المدفوع YouTube Premium وفقًا لتقارير متعددة نشرها مستخدمون على منصة ريديت.

جوجل تختبر ثم توسّع إتاحة الميزة المدفوعة

أوضحت The Verge أن جوجل كانت قد بدأت في سبتمبر الماضي اختبار جعل كلمات الأغاني حصرية للمشتركين في YouTube Premium، قبل أن تبدأ الشركة الآن في توسيع تطبيق هذا التغيير على نطاق أوسع في الخدمة الموسيقية.

أشارت المنصة إلى أن تقارير من مواقع تقنية متخصصة ذكرت أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من التجارب التي تجريها جوجل على نموذج إتاحة المزايا الإضافية لمشتركي YouTube Premium، سواء في تطبيق يوتيوب الرئيسي أو في YouTube Music.

حد شهري لمشاهدة الكلمات 

أكد التقرير أن المستخدمين أصحاب الحسابات المجانية في YouTube Music أصبحوا يحصلون على حد شهري قدره خمس أغانٍ فقط يمكنهم مشاهدة كلماتها بالكامل، بينما تظل بقية الأغاني محجوبة خلف ما يشبه “حاجز الدفع” الخاص بالاشتراك المدفوع.

أوضحت The Verge أنه بعد استهلاك هذا الحد، سيتمكن المستخدم من رؤية السطرين الأولين فقط من كلمات الأغنية، بينما تظهر بقية الكلمات بشكل مطموس، مع رسالة تطلب منه “فتح كلمات الأغاني مع Premium” للتمكن من استعراضها كاملة.

واجهة جديدة لتنبيه المستخدمين 

أشارت The Verge إلى أن تطبيق YouTube Music يعرض الآن لافتة تحذيرية واضحة داخل تبويب كلمات الأغاني، توضح عدد المرات المتبقية للمستخدم قبل بلوغ الحد الشهري، وتضع عدّادًا تنازليًا يبيّن كم أغنية يمكنه مشاهدة كلماتها بالكامل قبل أن تُحجب بقية الكلمات.

ذكرت المنصة أن هذه اللافتة تظهر بشكل بارز بمجرد فتح تبويب كلمات الأغاني، في محاولة لدفع المستخدمين نحو الاشتراك في الخطة المدفوعة إذا كانوا يعتمدون على قراءة كلمات الأغاني بشكل منتظم أثناء الاستماع.

يوتيوب ميوزيك YouTube Music YouTube YouTube Premium جوجل Premium

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد