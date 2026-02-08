YouTube TV يقدم خصم 20% لعدد من المشتركين لمدة 4 شهور

كشفت منصة 9to5Google أن جوجل بدأت في طرح عرض ترويجي جديد لمشتركي خدمة YouTube TV في الولايات المتحدة، يقدم خصمًا قدره 20 دولارًا شهريًا لمدة أربعة أشهر متتالية، بإجمالي توفير يصل إلى 80 دولارًا من قيمة الاشتراك.

وأوضحت المنصة ، أن هذا العرض لا يظهر لجميع المشتركين، بل يتم منحه بشكل انتقائي لمجموعة محدودة من الحسابات، دون إعلان رسمي واسع أو توضيح دقيق لمعايير الاختيار حتى الآن.

طريقة التحقق من وجود العرض

وأوضحت 9to5Google أن المشتركين الذين يرغبون في معرفة ما إذا كانوا مؤهلين للعرض يمكنهم التوجه إلى إعدادات اشتراك YouTube TV عبر متصفح على الكمبيوتر.

وأشارت المنصة، إلى أن الخطوات تتمثل في زيارة رابط الإعدادات الخاص بالاشتراك tv.youtube.com/settings/subscriptions ثم الضغط على زر "Manage" أو "إدارة"، حيث يفترض أن يظهر زر واضح يشير إلى خصم 20 دولارًا شهريًا إذا كان العرض متاحًا لهذا الحساب، مع إمكانية تفعيل الخصم مباشرة من هناك.

وأكد التقرير أنه إذا لم يظهر زر الخصم ضمن صفحة "Manage" في إعدادات العضوية، فلا توجد حاليًا طريقة معروفة لطلب العرض يدويًا أو إجبار النظام على إظهاره، إذ يبدو أنه يُمنح تلقائيًا من جانب جوجل وفق معايير داخلية غير معلنة.

عروض الخصم ليست جديدة على YouTube TV

أشارت 9to5Google إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدّم فيها YouTube TV خصومات لمشتركيها، إذ اعتادت الخدمة تقديم عروض مؤقتة لجذب مشتركين جدد أو تشجيع المشتركين الحاليين على الاستمرار وعدم إلغاء الاشتراك.

أوضحت المنصة أن بعض هذه الخصومات ظهر سابقًا عند محاولة المستخدم إلغاء اشتراكه، حيث تعرض الخدمة أحيانًا تخفيضًا على سعر الاشتراك للأشهر التالية إذا قبل المشترك بالتراجع عن الإلغاء، بينما تأتي عروض أخرى – مثل العرض الحالي – في صورة زر خصم يظهر فجأة داخل إعدادات الحساب دون سابق إنذار.

سياق تنافسي متزايد

أكدت تقارير أخرى أن عروض الخصم من YouTube TV تأتي في سياق تنافسي قوي بين خدمات البث التلفزيوني عبر الإنترنت، مع استمرار ارتفاع الأسعار العامة للباقات الرياضية والترفيهية.

أوضحت هذه التقارير أن جوجل تحاول من خلال هذه العروض الحفاظ على قاعدة المشتركين الحالية وجذب مشتركين جدد، خاصة في الفترات التي تشهد أحداثًا رياضية كبرى أو مواسم محتوى مميز، حيث يكون المستخدمون أكثر حساسية للأسعار وأكثر بحثًا عن أفضل صفقة متاحة