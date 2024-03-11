عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك يكشف عن تطبيق جديد ينافس YouTube TV

إيلون ماسك يكشف عن
إيلون ماسك يكشف عن تطبيق جديد ينافس YouTube TV

كشف قطب التكنولوجيا والملياردير إيلون ماسك أن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريبًا على أجهزة التلفزيون الذكية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي X. 

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير لمجلة “فورتشن” أفاد بأن المنصة تستعد لإطلاق تطبيق X TV الأسبوع المقبل لمستخدمي أجهزة تلفزيون أمازون وسامسونج.

في أكتوبر من العام الماضي، أطلقت X نسخة أولية من مكالمات الفيديو والصوت، بما يتناغم مع هدف إيلون ماسك لتطوير النظام الأساسي إلى تطبيق فائق شامل يدمج المراسلة والمدفوعات، ثم مؤخرًا كشفت عن تطبيق لمحتوى الفيديو الطويل.

وردًا على استفسار أحد المستخدمين، أكد ماسك على التوفر الوشيك لمقاطع الفيديو الطويلة على أجهزة التلفزيون الذكية مع عبارة مقتضبة "قريبًا". ويهدف تطبيق X TV  المخصص للتلفزيون القادم ومقاطع الفيديو الطويلة إلى منافسة يوتيوب. 

وفقًا لمصادر مطلعة صرحت لـ "فورتشن"، من المتوقع أن يشبه تطبيق X TV تطبيق YouTube TV من شركة جوجل ، مما يشير إلى رغبة ماسك الطموحة في التنافس مع منصة مشاركة الفيديو الشهيرة.

وبينما تسعى X إلى ترسيخ نفسها باعتبارها "منصة للفيديو أولاً"، تعمل المنصة بنشاط على إقامة تحالفات استراتيجية مع شخصيات بارزة، بما في ذلك المذيع السابق في قناة فوكس تاكر كارلسون ومذيع CNN السابق دون ليمون.

إيلون ماسك أجهزة التلفزيون الذكية تطبيق X TV مكالمات الفيديو والصوت YouTube TV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء نية الصيام.. اللهم إني نويت صوم شهر رمضان كاملا

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

الطقس في رمضان| الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. ومفاجأة يوم الأربعاء

كم عدد ركعات صلاة التراويح وكيف تصلى وفضلها؟ هذه أسهل طريقة لأدائها

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

ترشيحاتنا

إمام عاشور يشارك صورة مع الداعية مصطفى حسني بأحدث ظهور

والدة حبيبة الشماع في التحقيقات: واحد قالي بنتك نطت من عربية ومرمية

لبنان.. حزب الله يعلن شن 12 عملية عسكرية ضد المواقع الإسرائيلية

إدارة الحوار الوطني تهنئ شعب مصر بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

عملوا عليها حفلة في الفلانتين.. قرار قضائي بشأن التعدي على فتاة النزهة

إشارة مسيئة| شيكابالا يعكر صفو الأهلي والزمالك.. وهذه حقيقة العقوبة القاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيليان مورفي وجينيفر لورانس آخر الواصلين إلى السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2024

نيو لوك.. رضوى الشربيني تتألق بالقفطان في أولى ليالي رمضان

شريف رواش يجسد شخصية جايا ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

إيما ستون وإيميلي بلانت وسينثيا أريفو.. أجمل إطلالات على ريد كاربت الأوسكار

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ