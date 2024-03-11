إيلون ماسك يكشف عن تطبيق جديد ينافس YouTube TV

كشف قطب التكنولوجيا والملياردير إيلون ماسك أن مقاطع الفيديو الطويلة ستكون متاحة قريبًا على أجهزة التلفزيون الذكية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي X.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير لمجلة “فورتشن” أفاد بأن المنصة تستعد لإطلاق تطبيق X TV الأسبوع المقبل لمستخدمي أجهزة تلفزيون أمازون وسامسونج.

في أكتوبر من العام الماضي، أطلقت X نسخة أولية من مكالمات الفيديو والصوت، بما يتناغم مع هدف إيلون ماسك لتطوير النظام الأساسي إلى تطبيق فائق شامل يدمج المراسلة والمدفوعات، ثم مؤخرًا كشفت عن تطبيق لمحتوى الفيديو الطويل.

وردًا على استفسار أحد المستخدمين، أكد ماسك على التوفر الوشيك لمقاطع الفيديو الطويلة على أجهزة التلفزيون الذكية مع عبارة مقتضبة "قريبًا". ويهدف تطبيق X TV المخصص للتلفزيون القادم ومقاطع الفيديو الطويلة إلى منافسة يوتيوب.

وفقًا لمصادر مطلعة صرحت لـ "فورتشن"، من المتوقع أن يشبه تطبيق X TV تطبيق YouTube TV من شركة جوجل ، مما يشير إلى رغبة ماسك الطموحة في التنافس مع منصة مشاركة الفيديو الشهيرة.

وبينما تسعى X إلى ترسيخ نفسها باعتبارها "منصة للفيديو أولاً"، تعمل المنصة بنشاط على إقامة تحالفات استراتيجية مع شخصيات بارزة، بما في ذلك المذيع السابق في قناة فوكس تاكر كارلسون ومذيع CNN السابق دون ليمون.