مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة: علي ماهر من أوائل المدربين المصريين الحاصلين على رخصة A Pro

كشف جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حصول علي ماهر، المدير الفني لمنتخب مصر، إلى جانب مساعديه محمد عبد الكريم وتامر مصطفى، على الرخصة التدريبية «A Pro»، التي تُعد أعلى الشهادات التدريبية في مجال كرة القدم.

وأوضح جمال محمد علي، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن الثلاثي يُعد من أوائل المدربين المصريين الذين حصلوا على هذه الرخصة، مشيدًا بالمستوى العلمي والتدريبي الذي وصلوا إليه، ومؤكدًا أهمية امتلاك الكوادر الفنية المصرية لأعلى المؤهلات التدريبية لمواكبة التطور في عالم كرة القدم.