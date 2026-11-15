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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سفيرة مصر في مالاوي: تأمينات خاصة لبعثة منتخب مصر.. ولا يوجد تأمين مُنفرد لـ محمد صلاح

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

كشفت السفيرة رشا حمدي، سفيرة مصر في مالاوي، عن الاستعدادات الأمنية الخاصة بمباراة منتخب مصر المقبلة في مالاوي، مؤكدةً وجود ترتيبات تأمينية مكثفة لضمان خروج اللقاء بصورة آمنة ومنظمة.

وأوضحت السفيرة، خلال تصريحاتها مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أنه تم الاتفاق مع شركة تأمين خاصة لتوفير إجراءات تأمينية مميزة، لكنها شددت على عدم وجود تأمين منفصل أو خاص بالنجم محمد صلاح على وجه التحديد.

وأضافت أن المباراة ستُقام في ظل أجواء حارة تشهدها مالاوي، وهو ما يستدعي استعدادًا مناسبًا من جانب بعثة المنتخب المصري.

السفيرة رشا حمدي سفيرة مصر مالاوي منتخب مصر

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