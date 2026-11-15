مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-11-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة قوية من المباريات في مختلف البطولات والمسابقات الدولية، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهات المرتقبة التي تحمل أهمية خاصة للمنتخبات المشاركة.

وتتصدّر مواجهات اليوم القمة المنتظرة التي تجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، في مواجهة قوية بين اثنين من أبرز المنتخبات على الساحة الأوروبية، ويسعى خلالها كل طرف لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

كما تشهد مباريات اليوم مواجهات أخرى قوية، أبرزها لقاء بلجيكا أمام إيطاليا، ومباراة فرنسا ضد تركيا، بالإضافة إلى مواجهة كرواتيا والتشيك، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبات الأوروبية بمختلف مجموعات البطولة.

وتحظى هذه المواجهات باهتمام كبير من جماهير كرة القدم، خاصة مع اقتراب مرحلة الحسم في دور المجموعات، ورغبة المنتخبات في تحسين مراكزها وتعزيز فرصها في المنافسة على التأهل للأدوار المقبلة.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم والقنوات الناقلة

* قبرص ضد الجبل الأسود – الساعة 4:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 2.

* لاتفيا ضد أرمينيا – الساعة 4:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 3.

* بيلاروسيا ضد ألبانيا – الساعة 7:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 2.

* فنلندا ضد سان مارينو – الساعة 7:00 مساءً – قناة beIN Sports HD 3.

* بلجيكا ضد إيطاليا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 3.

* فرنسا ضد تركيا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 2.

* كرواتيا ضد التشيك – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 4.

* إسبانيا ضد إنجلترا – الساعة 9:45 مساءً – قناة beIN Sports HD 1.

إسبانيا وإنجلترا تتصدران مواجهات الأحد

وتتجه الأنظار نحو المواجهة المرتقبة بين إسبانيا وإنجلترا، التي تعد أبرز مباريات اليوم، في ظل امتلاك المنتخبين مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والمهارية العالية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعًا قويًا داخل أرض الملعب، في ظل رغبة المنتخب الإسباني في استغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح المنتخب الإنجليزي إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منافسيه على الساحة الأوروبية.

وتأتي مواجهة بلجيكا وإيطاليا وفرنسا وتركيا ضمن أبرز مباريات الأمسية، لتمنح الجماهير يومًا كرويًا حافلًا بالإثارة والندية