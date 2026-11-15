أحمد شاكر لـ«صدى البلد»: ترميم الأفلام القديمة «خطوة عظيمة».. وأستعد لـ «مفاجأة فنية» للجمهور خلال الفترة المقبلة | فيديو

أكد الفنان أحمد شاكر أهمية الاهتمام بالتراث السينمائي والحفاظ على ذاكرة الفن المصري، مشيدًا بالجهود المبذولة لترميم الأفلام القديمة، وذلك خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري.

وقال أحمد شاكر إن فكرة ترميم الأفلام السينمائية القديمة تعد فكرة عظيمة، لما تمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على تاريخ السينما المصرية وصون تراثها الفني، مؤكدًا أن الاهتمام بهذه الأعمال يعكس حرصًا على إبقاء الإبداع السينمائي حاضرًا أمام الأجيال الجديدة، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لمشاهدة أعمال فنية شكلت جزءًا مهمًا من تاريخ السينما.

وأضاف أن الأفلام القديمة ليست مجرد أعمال فنية انتهى عرضها، لكنها تمثل قيمة ثقافية وفنية كبيرة، وتحمل بين مشاهدها تاريخًا طويلًا من الإبداع والتجارب السينمائية المميزة، وهو ما يجعل الاهتمام بترميمها والحفاظ عليها أمرًا بالغ الأهمية.

أحمد شاكر يشيد بمكانة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وعن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعرب الفنان أحمد شاكر عن تقديره للمهرجان، مؤكدًا أنه مهرجان عالمي يمتلك مكانة مهمة على خريطة المهرجانات السينمائية، ويعكس قيمة السينما المصرية والعربية، إلى جانب دوره في تسليط الضوء على التجارب الفنية المختلفة والاحتفاء بصناع السينما.

وأشار إلى أن المهرجان يمثل مساحة مهمة للاحتفاء بالفن والتواصل بين الفنانين وصناع الأفلام، فضلًا عن الاهتمام بتاريخ السينما والحفاظ على تراثها، وهو ما يظهر في الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالأفلام القديمة وترميمها.

أحمد شاكر: أتمنى تقديم شخصيات مختلفة ومميزة

وفي سياق آخر، تحدث أحمد شاكر عن طموحاته الفنية والأعمال التي يتمنى تقديمها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه يرغب في تجسيد العديد من الشخصيات المختلفة والمميزة، التي تمنحه فرصة لخوض تجارب جديدة وإظهار جوانب متنوعة من قدراته التمثيلية.

وأوضح أنه شارك خلال مشواره الفني في عدد من أعمال السيرة الذاتية، إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية والفنية المتنوعة، إلا أنه لا يزال لديه الكثير من الطموحات والرغبة في تقديم شخصيات جديدة تحمل أبعادًا إنسانية ودرامية مختلفة.

وأكد أن الفنان يحتاج دائمًا إلى التجديد وعدم الاكتفاء بنوعية واحدة من الأدوار، مشيرًا إلى أن تنوع الشخصيات التي يقدمها يمنحه فرصة لاكتشاف مساحات تمثيلية جديدة، كما يتيح له التواصل مع الجمهور من خلال تجارب فنية مختلفة.

مفاجأة فنية جديدة من أحمد شاكر للجمهور

وكشف الفنان أحمد شاكر عن استعداده لتقديم عمل فني جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يحضر لمفاجأة للجمهور، لكنه لم يكشف حتى الآن عن تفاصيل هذا العمل أو طبيعة الشخصية التي سيقدمها من خلاله.

وأشار إلى حماسه للمرحلة المقبلة، ورغبته في تقديم أعمال وشخصيات تترك أثرًا لدى الجمهور، خاصة أنه لا يزال يمتلك الكثير من الطاقة الفنية والطموح لخوض تجارب جديدة ومختلفة.

ويأتي ذلك في إطار حرص أحمد شاكر على مواصلة مشواره الفني بتقديم أدوار متنوعة، تجمع بين الاختلاف والتجديد، وتمنحه فرصة جديدة لإبراز موهبته وقدراته التمثيلية أمام الجمهور.