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رغم الضربات الأمريكية.. وول ستريت جورنال: إيران تمتلك 2500 صاروخ وتعيد بناء ترسانتها العسكرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رغم الضربات الأمريكية.. وول ستريت جورنال: إيران تمتلك 2500 صاروخ وتعيد بناء ترسانتها العسكرية

صواريخ إيران
صواريخ إيران
محمد على

كشفت صحيفة ذا وول ستريت جورنال عن مسئولين أمريكيين قولهم بوجود تقديرات لعمل إيراني مكثف لإعادة قوة البلاد الصاروخية إلى سابق عهدها.


ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الاستخبارات الأمريكية، قدروا امتلاك إيران حاليا ما بين 1500 و2500 صاروخ.

ولفتت وول ستريت جورنال نقلًا عن المسئولين الأمريكيين بأن إيران تواصل إعادة بناء ترسانتها الصاروخية، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب.
وأشاروا إلى أن المحاولات الإيرانية الحثيثة تأتي بوتيرة أبطأ نظرا لتراجع القدرات التصنيعية لهذه الأسلحة بعد الاستهدافات الأمريكية التي جرت على مدار الثمانية أشهر الماضية، منذ 28 فبراير الماضي من العام الحالي 2026، إلا أنها رغم ذلك تسعى بقوة لزيادة قدراتها الصاروخية والعسكرية.

أوضح المسئولون أن التقدير الاستخباراتي حول أن إيران تمتلك ما بين 1500 و 2500 صاروخ في ترسانتها،  يمنح طهران قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أمريكية وحليفة في حال استئناف الحرب الشاملة.

كما لفت المسئولون إلى أن هذا التقييم غير دقيق نظراً لصعوبة تتبع العدد الدقيق للصواريخ الإيرانية الجاهزة للإطلاق أو المخزنة. 

ومع ذلك، أكد المسئولون أن إيران تحتفظ بمخزون هائل من الصواريخ.


وأشارت الصحيفة إلى أن ما يصل إلى 2500 صاروخ لدى إيران، يدحض مزاعم ترامب عن انتهاء القوة الصاروخية الإيرانية.

و كان إعادة بناء مخزون طهران من الصواريخ عاملاً مهماً في مناقشات إدارة ترامب حول ما إذا كان سيستأنف الضربات ضد إيران أم لا.

ومؤخراً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفضل عدم ضرب إيران عسكريًا، مفضلًا خنقها وحصارها اقتصاديًا.
 

وول ستريت جورنال تقدير للاستخبارات بامتلاك إيران 2500 صاروخ الاستخبارات الأمريكية

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