ريال مدريد يحسم تجديد عقد جود بيلينجهام حتى 2031 مع زيادة راتبه

حسم نادي ريال مدريد الإسباني اتفاقه مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام لتمديد عقده حتى عام 2031، مع زيادة راتبه، مكافأةً له على استعادة مستواه المميز وعودته إلى التألق بقميص الفريق الملكي، وفقًا لما كشفه موقع «برنابيو ديجيتال» (Bernabéu Digital).

وبعد عدة أسابيع من المفاوضات لتمديد عقد اللاعب، الذي كان ينتهي في الأصل عام 2029، توصلت إدارة ريال مدريد إلى اتفاق نهائي مع بيلينجهام، بحسب ما أعلنه الموقع الإسباني يوم السبت، على أن يتضمن العقد الجديد زيادة مالية تتناسب مع مكانته باعتباره أحد أبرز قادة غرفة ملابس الفريق.

وعلى المستوى الفني، نجح بيلينجهام في إيجاد الدور المناسب لتطبيق أفكار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث أصبح أحد العناصر المؤثرة في الأداء الهجومي والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الشهر الأخير.

وساعد تغيير مركز اللاعب داخل الملعب إلى المنطقة التي يستطيع فيها استغلال إمكاناته بصورة أفضل على استعادة تأثيره الكبير، بعدما سجل خمسة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، ليقترب مجددًا من المستوى الذي قدمه خلال موسمه الأول في إسبانيا.

كما يستند تألق بيلينجهام الحالي إلى المستويات المميزة التي ظهر بها خلال كأس العالم الأخيرة، حيث نجح في الحفاظ على مستواه بعد البطولة، ليصبح أحد أبرز مصادر الخطورة في صفوف منتخب إنجلترا قبل مواجهته المرتقبة أمام إسبانيا، مساء الأحد، على ملعب ميتروبوليتانو.