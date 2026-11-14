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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البنك المركزي: 8.42 تريليون جنيه رصيد الأوراق المالية والاستثمار في أذون الخزانة مايو الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

تراجعت أرصدة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة ضمن أصول الجهاز المصرفي 8.42 تريليون جنيه في مايو الماضي، مقابل 8.53 تريليون جنيه في إبريل 2026، ومقارنة بـ8.62 تريليون جنيه في مارس 2026.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم أصول الجهاز المصرفي إلى 27.5 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 27.14 تريليون جنيه في أبريل السابق، ومقارنة بـ26.9 تريليون جنيه في مارس 2026.

الأصول النقدية

وصل حجم الأصول النقدية إلى 145.116 مليار جنيه في مايو السابق مقابل 182.6 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 204.6 مليار جنيه في مارس 2026.

وبلغت أرصدة البنوك في مصر 2.9 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 2.9 تريليون جنيه إبريل من نفس العام ومقارنة بما يقارب 3 تريليونات جنيه في مارس 2026.

وسجلت أرصدة الإقراض والخصم 11.6 تريليون جنيه في مايو الماضي، مقابل 11.5 تريليون جنيه في أبريل السابق، ومقارنة بـ11.4 تريليون جنيه في مارس 2026.

أرصدة الأوراق المالية البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال الجهاز المصرفي الأصول النقدية

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