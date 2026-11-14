بلينكن: إيران أصبحت في وضع أقوى مقارنة ببداية الحرب.. ومضيق هرمز ورقة ضغط على واشنطن

طقال وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن، إن إيران باتت تمتلك أوراق ضغط أكبر مقارنة ببداية الحرب، مشيرًا إلى أن طهران أثبتت قدرتها على التأثير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وإلحاق صعوبات بالغة بالولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وأوضح بلينكن، خلال مشاركته في قمة «هندوستان تايمز» للقيادة لعام 2026، أن الحرب الأمريكية على إيران كانت «اختيارًا مؤسفًا وغير ضروري»، معتبرًا أن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإحداث تغيير في النظام الإيراني لم تحقق النتائج المرجوة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي السابق إلى أن واشنطن قد تجد نفسها مضطرة إلى تقديم تنازلات لطهران في أي اتفاق لإنهاء الحرب، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي لم يكن يمثل أزمة قبل اندلاع المواجهة، لكنه أصبح الآن أحد الملفات الرئيسية التي يتعين التعامل معها في أي تسوية مقبلة.

وأضاف أن أي اتفاق محتمل قد يتضمن ترتيبات تمنح إيران مكاسب تتعلق بالممر الملاحي، بما في ذلك فرض رسوم عبور بصورة مباشرة أو من خلال صيغة أخرى، محذرًا من أن طهران أثبتت قدرتها على جعل حركة الملاحة والتجارة الدولية أكثر صعوبة.

ولفت بلينكن إلى أن القدرات الإيرانية لا يمكن القضاء عليها بالكامل من خلال الضربات العسكرية، موضحًا أن إيران تتمتع بمساحة جغرافية واسعة، ويبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، كما تقع منشآت إنتاج أسلحتها على مسافات بعيدة داخل أراضيها، وتمتلك أسلحة ذات مدى يسمح لها بالاحتفاظ بقدراتها العسكرية.

وحذر من أن إيران قد تلجأ إلى تصعيد المواجهة عبر جبهات متعددة، بما في ذلك استخدام جماعة الحوثيين، واستهداف القوات والقواعد الأمريكية أو حلفاء واشنطن في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا النمط من المواجهة لا يصب بالضرورة في مصلحة الولايات المتحدة.

وفي تقييمه لمسار الحرب، قال بلينكن إن استمرار الوضع الراهن يمثل أحد السيناريوهات المطروحة، مع وجود احتمالات لتصعيد جديد قد تكون تداعياته خطيرة، مؤكدًا أن الخيار الأفضل يتمثل في التوصل إلى مخرج دبلوماسي ينهي المواجهة.

كما أشار إلى أن الحرب انعكست على الاقتصاد الأمريكي وأسهمت في زيادة الضغوط التضخمية، وهو ما أثر بدوره على حالة الغضب لدى الناخبين الأمريكيين خلال انتخابات التجديد النصفي.

وتأتي تصريحات بلينكن في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لاحتواء المواجهة بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز.