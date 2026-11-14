ذهبية عالمية لمصر.. أحمد هشام يفوز بذهبية كأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة

نجح أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف في الفوز بذهبية منافسات بطولة كأس العالم لسلاح السيف المقامة في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 12 نوفمبر وحتى 15 من نفس الشهر الجاري.

ونجح هشام في الفوز في المباراة النهائية على نظيره بطل روسيا "بافيل جراودن" بنتيجة 15-13 ليحقق لمصر ميدالية عالمية بالبطولة.

افتتح هشام مشواره بالبطولة بالفوز على نظيره بطل اليابان "تامون يوشيدا" بنتيجة 15-7 في دور الـ64 الرئيسي ليتأهل لدور الـ32.

وواصل هشام تألقه وتمكن من الفوز على بطل الصين "شاوتونج لو" في دور الـ32 بنتيجة 15-14 قبل الفوز في ثمن النهائي على نظيره بطل ألمانيا "فريدريك كيندلر" بنتيجة 15-10 ثم تمكن هشام من الفوز في مباراة ربع النهائي على نظيره بطل المجر "كريستيان راب" المصنف الرابع عالميًا بنتيجة 15-13.

وفي مباراة نصف النهائي، فاز على بطل الولايات المتحدة الأمريكية "داري لوكاشينكو" بنتيجة 15-14 قبل حسم الذهبية بفوزه في النهائي على بطل روسيا.

وبذلك يكون قد فاز بطل مصر أحمد هشام بذهبية فردي الرجال، فيما حصل الروسي "بافيل جراودن" على الفضية بينما حقق البرونزية كل من "فارس فيرجاني" من تونس و"داري لوكاشينكو" من الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت البطولة اليوم إقامة أيضا منافسات فردي السيدات وفازت بالذهبية لاعبة الولايات المتحدة الأمريكية "مايا شامبرلين" بعد فوزها في النهائي على بطلة ألمانيا "لاريسا إيفلر" صاحبة الفضية بنتيجة 15-9 فيما حصدت كل من "دسبينا جورجيادو" لاعبة اليونان و"شوجار كاتينكا" لاعبة المجر على الميداليتين البرونزيتين.

يذكر أن غدا هو اليوم الأخير للبطولة وستختتم فعالياتها بمنافسات الفرق بمشاركة منتخبي مصر للرجال والسيدات.