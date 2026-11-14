استمرار رفع حطام عقار الورديان المنهار بالإسكندرية.. ومعاينة المنزل المتضرر

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية أعمال رفع آثار انهيار العقار رقم 26 بشارع الشيخ طموم، المتفرع من شارع المكس الرئيسي بمنطقة الورديان، وذلك عقب انهياره بالكامل، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ودفعت الأجهزة المعنية بالمعدات اللازمة إلى موقع العقار، للانتهاء من رفع الأنقاض والمخلفات وإزالة الأجزاء المتساقطة، بالتزامن مع تأمين محيط المكان ومنع اقتراب المواطنين والمارة لحين انتهاء الأعمال.

كانت الأجهزة التنفيذية قد أخلت العقار من السكان عقب رصد ميل مفاجئ به وسقوط أجزاء من واجهته، قبل أن تقرر لجنة المنشآت إزالته حتى سطح الأرض، بسبب خطورة حالته الإنشائية.

وتسبب انهيار العقار في سقوط أجزاء منه على المنزل المقابل، ما أسفر عن تهشم عدد من جدرانه وأجزاء من واجهته، دون تسجيل أي إصابات بين قاطنيه.

وتجرى حاليًا أعمال المعاينة والفحص الهندسي للمنزل المتضرر، للوقوف على مدى سلامته الإنشائية والتأكد من عدم وجود أي خطورة تهدد السكان، بالتزامن مع استمرار رفع حطام العقار المنهار وتأمين المنطقة المحيطة.

ومن المقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه العقار المتضرر، وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والمعاينة.