نتنياهو لآيزنكوت: مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة من أجل أمن إسرائيل

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل ما وصفه بتحديات أمنية كبيرة تواجه إسرائيل، وعلى رأسها استئناف إيران أنشطتها النووية.

وقال نتنياهو، في بيان مسجل، إن اجتماعه الأمني مع آيزنكوت، الخميس، عزز قناعته بضرورة إقامة حكومة وحدة وطنية قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل.

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن النظام الإيراني يعمل مجدداً على إحياء برنامجه النووي، معتبراً أن ما وصفه بالتهديد الوجودي يتطلب تحركاً للتعامل معه بشكل نهائي.

ووجّه نتنياهو رسالة مباشرة إلى آيزنكوت، دعاه خلالها إلى الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، ووضع الخلافات السياسية جانباً، بهدف التوصل إلى تفاهمات تتعلق بأمن إسرائيل ومستقبلها.

وأشار إلى أن المفاوضات المقترحة تشمل أيضاً ملف التجنيد الإجباري، الذي يمثل أحد الملفات الخلافية المطروحة على الساحة السياسية الإسرائيلية.