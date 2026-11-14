رئيس مياه الجيزة يتابع منظومة التشغيل ومعدلات الأداء في محطة إمبابة.. صور

قام المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة ميدانية بمحطة مياه إمبابة والمبنى الإداري للشركة، لمتابعة منظومة التشغيل والوقوف على مستوى الأداء الفني والإداري، وبحث سبل تطوير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مياة الشرب والصرف الصحى

استهل رئيس الشركة جولته بتفقد محطة مياه إمبابة، التي تُعد من المحطات الرئيسية لإنتاج مياه الشرب بمحافظة الجيزة، بطاقة إنتاجية فعلية تصل إلى نحو مليون و300 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم عددًا من المناطق الحيوية، من بينها إمبابة والوراق وجزيرة محمد وبولاق الدكرور والجيزة، بالإضافة إلى أجزاء من فيصل والهرم وبشتيل وأرض اللواء.

وتابع المهندس وليد سعيد إسماعيل مراحل تنقية مياه الشرب، واطّلع على آليات التشغيل ومنظومة التحكم الإشرافي والمراقبة (SCADA)، التي تتيح المتابعة اللحظية لمؤشرات التشغيل والضغوط والمناسيب وأداء الطلمبات، بما يسهم في سرعة رصد أي متغيرات والتعامل معها، وضمان انتظام إمدادات المياه للمناطق التي تخدمها المحطة.

وتفقد عنبر الكلور، واطّلع على إجراءات التشغيل واشتراطات التداول الآمن، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية، وتوفير مهمات الوقاية الشخصية، والتأكد من جاهزية وسائل الطوارئ، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان استمرارية التشغيل بصورة آمنة.

وشملت الجولة متابعة منظومة مراقبة جودة المياه ومعامل المحطة المعتمد دوليًا وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17025، حيث أكد أهمية استمرار سحب العينات وإجراء التحاليل والفحوصات الدورية، لضمان مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المعتمدة.

وفي إطار متابعة الأداء الإداري، تفقد رئيس الشركة المبنى الإداري، للوقوف على انتظام سير العمل وآليات تنفيذ المهام والتنسيق بين الإدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية الانضباط الوظيفي وسرعة إنجاز الأعمال وفقًا للاختصاصات المحددة.

وعقد المهندس وليد سعيد إسماعيل اجتماعًا مع قيادات الشركة، لمناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات والخطط التشغيلية ومعدلات الأداء بمختلف القطاعات، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل، وبحث الحلول المناسبة للتغلب عليها وتعزيز التنسيق بين الإدارات.

ووجّه رئيس الشركة بضرورة تحديد المسؤوليات ومتابعة تنفيذ التكليفات، وسرعة إنجاز المهام، مع الاهتمام ببرامج الصيانة الوقائية ورفع كفاءة الأصول، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وأكد المهندس وليد سعيد إسماعيل أن جودة مياه الشرب وانتظام تقديم الخدمة ورفع كفاءة التشغيل تأتي على رأس أولويات منظومة العمل، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق، واستمرار المتابعة الميدانية والتقييم الدوري للأداء، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لمتابعة الأداء الفني والإداري، والارتقاء بكفاءة التشغيل داخل المحطات والإدارات المختلفة، بما يضمن استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة.