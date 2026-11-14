غدًا.. مفتي الجمهورية يُناقش تحديات العصر وبناء الوعي في ندوة بجامعة كفر الشيخ

تستضيف جامعة كفر الشيخ، غدًا الأحد، فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في ندوة توعوية تُعقد تحت عنوان “الوعي الديني وبناء الإنسان في عصر التحديات”، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى في تمام الحادية عشرة صباحًا.

تُعقد هذه الفعالية تحت رعاية وبحضور الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العُليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة.

وتأتي هذه الندوة في إطار الفعاليات المستمرة التي تحرص الجامعة على تنظيمها؛ لرفع مستوى الوعي لدى الشباب والطلاب وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، بهدف تحصين عقول الأجيال القادمة ضد الأفكار الهدامة، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني.