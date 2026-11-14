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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال حمزة عبد الكريم إلى كومو الإيطالي في يناير

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسلام مقلد

حسم فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، الجدل المثار بشأن مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، وإمكانية انتقاله إلى نادي كومو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الشائعات التي ربطت اسمه بالرحيل على سبيل الإعارة بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة.

وأكد رومانو عدم وجود مفاوضات بين اللاعب والنادي الإيطالي، مشيرًا إلى أن المقربين من حمزة عبد الكريم نفوا تمامًا إمكانية رحيله عن صفوف برشلونة في يناير المقبل.

وكتب خبير الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نفى المقربون من حمزة عبد الكريم وجود مفاوضات مع نادي كومو»، مضيفًا: «أكد المقربون من اللاعب عدم وجود أي نية لمغادرة صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل».

والد حمزة عبد الكريم ينفي شائعات الانتقال إلى كومو

وفي السياق نفسه، ذكر موقع «تريبونا» أن برشلونة لا يخطط للسماح برحيل المهاجم المصري خلال الميركاتو الشتوي، ومن المنتظر أن يستمر اللاعب داخل النادي الكتالوني حتى الصيف المقبل على الأقل.

من جانبه، نفى محمد عبد الكريم، والد اللاعب، التقارير التي تحدثت عن اقتراب نجله، البالغ من العمر 18 عامًا، من الانتقال إلى كومو الإيطالي، الذي يقوده الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب برشلونة السابق.

وقال والد اللاعب، في تصريحات لموقع «إرم نيوز»: «ما يُقال بشأن رحيل حمزة عبد الكريم عن برشلونة غير صحيح، والشائعات المتداولة حول انتقاله إلى كومو الإيطالي مفبركة».

وكان برشلونة قد جدد مؤخرًا عقد حمزة عبد الكريم حتى صيف عام 2030، في خطوة تعكس رغبة النادي في الاحتفاظ بالمهاجم المصري الشاب ومواصلة العمل على تطوير مستواه.

خطة برشلونة لتطوير حمزة عبد الكريم

ورغم محدودية مشاركات حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول، فإن إدارة برشلونة تفضل استمرار اللاعب داخل أجواء النادي، ومنحه الوقت الكافي للتأقلم مع أسلوب اللعب والفلسفة الفنية للفريق.

وتتمثل الخطة الحالية في مواصلة تدريبه مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، إلى جانب منحه فرصًا للمشاركة واكتساب الخبرات من خلال فريق برشلونة الرديف أو فرق الشباب، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا للشباب عند الحاجة.

كما قد يحصل المهاجم المصري على بعض الفرص مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، خاصة عندما يقرر فليك إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين، في إطار سياسة تجهيز المواهب الشابة ومنحها فرصة إثبات قدراتها.

وبحسب التقارير، يشعر برشلونة بالرضا عن تطور اللاعب، ويرغب في أن يعتاد بصورة كاملة على ثقافة النادي وأسلوبه داخل الملعب، على أن يكون الصيف المقبل موعدًا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله، سواء بمنحه دورًا أكبر مع الفريق الأول أو الموافقة على إعارته لاكتساب المزيد من الخبرات.

أرقام حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وشارك حمزة عبد الكريم في مباراتين مع الفريق الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وجاءت مشاركتاه من مقاعد البدلاء، بإجمالي 12 دقيقة فقط.

وأدى غياب اللاعب عن المشاركة بصورة منتظمة إلى انتشار التكهنات بشأن إمكانية خروجه على سبيل الإعارة، وكان نادي كومو من بين الأندية التي ارتبط اسمها بالاهتمام بالحصول على خدماته، قبل أن تنفي التصريحات الأخيرة وجود أي تحركات في هذا الاتجاه.

ويُعد كومو من الأندية التي منحت فرصًا لعدد من المواهب الشابة خلال الفترة الأخيرة، مثل نيكو باز وجاكوبو رامون، تحت قيادة المدرب سيسك فابريجاس، وهو ما جعل النادي الإيطالي وجهة مطروحة في التكهنات المتعلقة بمستقبل المهاجم المصري.

موقف كومو في الدوري الإيطالي

وعلى مستوى النتائج، يعيش كومو فترة مميزة، بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، عقب خوض 11 جولة.

كما أشارت المعلومات الواردة في التقارير إلى احتلال الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

فابريزيو رومانو حمزة عبد الكريم برشلونة نادي كومو

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