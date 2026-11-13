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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناد إيطالي يدخل سباق المنافسة على ضم حمزة عبد الكريم في الميركاتو الشتوي

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
علا محمد

دخل نادي كومو الإيطالي سباق المنافسة على التعاقد مع المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الاهتمام المتزايد بموهبة اللاعب ورغبة النادي الإيطالي في الاستفادة من قدراته الهجومية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «إل ناسيونال» الإسبانية، فإن نادي كومو، بقيادة مدربه سيسك فابريجاس، يضع حمزة عبد الكريم ضمن حساباته لتدعيم الخط الأمامي خلال يناير المقبل، بعدما لفت اللاعب الأنظار بإمكاناته الفنية وقدراته التهديفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قلة مشاركة المهاجم المصري مع الفريق الأول لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك قد تفتح الباب أمام رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات.

ولا يرغب حمزة عبد الكريم في الاستمرار ضمن صفوف الفريق الرديف لبرشلونة، إذ يتطلع إلى الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة على مستوى الفريق الأول، وهو ما قد يجعله منفتحًا على خوض تجربة جديدة خارج النادي الكتالوني.

ويأمل سيسك فابريجاس في استغلال الموقف لإقناع إدارة برشلونة بالتخلي عن اللاعب، سواء على سبيل الإعارة أو من خلال صيغة انتقال مناسبة، بما يمنح كومو فرصة الاستفادة من خدمات المهاجم المصري الشاب.

وكان برشلونة تعاقد مع حمزة عبد الكريم قادمًا من الأهلي في فبراير 2026 على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند الشراء وتحويل الصفقة إلى انتقال نهائي خلال الصيف، كما مدد النادي عقد اللاعب حتى عام 2030، في إطار خطته للاحتفاظ بالمواهب الشابة.

ويترقب مستقبل المهاجم المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام كومو بخدماته ورغبته في الحصول على فرصة مشاركة أكبر، بينما لم يُحسم موقف برشلونة النهائي من إمكانية رحيله في يناير المقبل.

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