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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيرسي تاو يقترب من العودة إلى صن داونز

بيرسي تاو
بيرسي تاو
علا محمد

اقترب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق، من العودة إلى صفوف فريق ماميلودي صن داونز، خلال الفترة المقبلة، بعد تطورات جديدة شهدها موقف اللاعب مع النادي الجنوب أفريقي، تمهيدًا لعودته إلى الدوري المحلي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سوكر لادوما» الجنوب أفريقية، فإن بيرسي تاو شارك في تدريبات صن داونز خلال الأيام الماضية، وظهر بمستوى مميز نال إعجاب الجهاز الفني، وهو ما عزز فرص عودته إلى الفريق الذي سبق أن تألق بقميصه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة صن داونز بدأت مفاوضاتها مع اللاعب بشأن التعاقد معه بعقد قصير الأمد، قد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف بيرسي تاو، سواء بالتوصل إلى اتفاق نهائي أو استمرار المفاوضات، خاصة بعد الانطباعات الإيجابية التي تركها اللاعب خلال مشاركته في التدريبات.

ويملك بيرسي تاو تجربة سابقة ناجحة مع صن داونز، قبل خوض رحلة احترافية في أوروبا، ثم الانتقال إلى الأهلي في صيف 2021، حيث حقق العديد من البطولات، أبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين.

ورحل اللاعب عن الأهلي في يناير 2025، قبل أن يخوض تجربة مع نادي قطر القطري، ثم ينتقل إلى فريق نام دينه الفيتنامي، الذي غادره في مايو 2026، ليصبح دون نادٍ، وسط ترقب لوجهته المقبلة.

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