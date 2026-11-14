وزير الخارجية للجالية المصرية بالكويت: الدولة حريصة على رعاية مصالح المصريين بالخارج| صور

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٤ نوفمبر، أعضاء الجالية المصرية في دولة الكويت، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى الكويت لترؤس اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل المباشر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج والاطمئنان على أحوالهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، حيث أكد سيادته الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها بالخارج، ووضع احتياجاتهم ومصالحهم في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى جهود تطوير الخدمات القنصلية والتوسع في التحول الرقمي وإطلاق المبادرات المختلفة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج وتذليل العقبات التي قد تواجههم. كما أعرب عن تقديره واعتزازه بالدور المتميز الذي تضطلع به الجالية المصرية في الكويت.

واستعرض الوزير عبد عدداً من المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية والموجهة للمصريين بالخارج، داعياً أبناء الجالية إلى الاستفادة منها والمشاركة في تطويرها واستمع إلى استفسارات ومطالب أبناء الجالية، مؤكداً استمرار وزارة الخارجية في متابعة كافة الملفات التي تهمهم.