قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من أغاني المهرجانات إلى قراءة القرآن.. رحلة نور الريس للوصول إلى عرش «دولة التلاوة»
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
كاميرات المراقبة ورسائل الهاتف كشفت اللغز.. الداخلية توضح تفاصيل وفاة طبيب المنيا
نتنياهو لآيزنكوت: مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة من أجل أمن إسرائيل
وزير الخارجية للجالية المصرية بالكويت: الدولة حريصة على رعاية مصالح المصريين بالخارج| صور
آدم كايد ينتظم في تدريبات الزمالك بعد الاعتذار عن معسكر منتخب فلسطين استعدادًا للجونة
شلل الطيران الأمريكي.. إلغاء أكثر من 16 ألف رحلة خلال يومين بسبب عطل الاتصالات
غدًا.. مفتي الجمهورية يُناقش تحديات العصر وبناء الوعي في ندوة بجامعة كفر الشيخ
الدفاع الروسية: استهداف سفينة محملة بمعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
بلينكن: إيران أصبحت في وضع أقوى مقارنة ببداية الحرب.. ومضيق هرمز ورقة ضغط على واشنطن
الأهلي يرد على أنباء رحيل كريم فؤاد في يناير
«بوليتيكو»: وادي السيليكون يترقب عودة جنسن هوانغ إلى المشهد القيادي بعد استقالته من إنفيديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد هشام لـ«صدى البلد»: ذهبية كأس العالم بداية قوية للموسم.. وحلمي ميدالية أولمبية لمصر

أحمد هشام - لاعب منتخب مصر لسلاح السيف
أحمد هشام - لاعب منتخب مصر لسلاح السيف
حسن العمدة

أكد أحمد هشام، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، أن التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل دفعة معنوية كبيرة له في بداية الموسم، خاصة في ظل الضغوطات الكبيرة التي يواجهها والطموحات المنتظرة منه خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن الفوز بالذهبية على أرض مصر ووسط الجماهير المصرية يحمل مذاقًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية في ظل مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، وهو ما جعل طريق الوصول إلى منصة التتويج مليئًا بالتحديات.

وأضاف أن بداية الموسم بهذا الإنجاز تمنحه حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل والتركيز بصورة أكبر، مؤكدًا أنه يتطلع إلى البناء على هذه النتيجة وعدم الاكتفاء بها، خاصة أن الموسم الحالي يتطلب استعدادًا قويًا ومجهودًا مضاعفًا لتحقيق الأهداف التي وضعها لنفسه.

وأوضح بطل مصر أن هدفه المقبل هو المنافسة على ذهبية بطولة العالم، والعمل على الوصول لأفضل مستوى فني وبدني ممكن، بالتوازي مع الاستعداد الجيد لمشوار التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وشدد هشام على أن حلمه الأكبر هو تحقيق ميدالية أولمبية لمصر، وهو الهدف الذي يسعى من أجله خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الوصول إلى هذا الإنجاز يحتاج إلى تركيز واستمرارية في العمل والاستفادة من كل بطولة يخوضها.

وكان أحمد هشام قد توج بذهبية منافسات فردي الرجال في كأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي بافيل جراودن بنتيجة 15-13، ليحقق لمصر إنجازًا عالميًا جديدًا في اللعبة.

أحمد هشام أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السيف منتخب مصر لسلاح السيف منتخب مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

سعر الذهب

1700 جنيه| الذهب يشهد خسائر غير مسبوقة وعيار 21 الآن مفاجأة

نوة شتوية

تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدون الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة «نور-مبارك».. صور

وزير الأوقاف وسفير كازاخستان يشهدان الاحتفال باليوبيل الفضي لجامعة نور-مبارك.. صور

دولة التلاوة

بالأسماء والصور.. المشاركون في حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة»

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الغربية يشهدان حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مشروع المائة مجاز في القراءات العشر

بالصور

لماذا ينجذب بعض الرجال إلى النساء الأكبر سنًا؟.. تعرف على الأسباب

أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا
أسباب انجذاب الرجال إلى النساء الأكبر سنًا

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد