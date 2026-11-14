أحمد هشام لـ«صدى البلد»: ذهبية كأس العالم بداية قوية للموسم.. وحلمي ميدالية أولمبية لمصر

أكد أحمد هشام، لاعب منتخب مصر لسلاح السيف، أن التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل دفعة معنوية كبيرة له في بداية الموسم، خاصة في ظل الضغوطات الكبيرة التي يواجهها والطموحات المنتظرة منه خلال الفترة المقبلة.

وقال هشام، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن الفوز بالذهبية على أرض مصر ووسط الجماهير المصرية يحمل مذاقًا مختلفًا، مشيرًا إلى أن البطولة شهدت منافسة قوية في ظل مشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم، وهو ما جعل طريق الوصول إلى منصة التتويج مليئًا بالتحديات.

وأضاف أن بداية الموسم بهذا الإنجاز تمنحه حافزًا كبيرًا لمواصلة العمل والتركيز بصورة أكبر، مؤكدًا أنه يتطلع إلى البناء على هذه النتيجة وعدم الاكتفاء بها، خاصة أن الموسم الحالي يتطلب استعدادًا قويًا ومجهودًا مضاعفًا لتحقيق الأهداف التي وضعها لنفسه.

وأوضح بطل مصر أن هدفه المقبل هو المنافسة على ذهبية بطولة العالم، والعمل على الوصول لأفضل مستوى فني وبدني ممكن، بالتوازي مع الاستعداد الجيد لمشوار التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وشدد هشام على أن حلمه الأكبر هو تحقيق ميدالية أولمبية لمصر، وهو الهدف الذي يسعى من أجله خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الوصول إلى هذا الإنجاز يحتاج إلى تركيز واستمرارية في العمل والاستفادة من كل بطولة يخوضها.

وكان أحمد هشام قد توج بذهبية منافسات فردي الرجال في كأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد فوزه في المباراة النهائية على الروسي بافيل جراودن بنتيجة 15-13، ليحقق لمصر إنجازًا عالميًا جديدًا في اللعبة.