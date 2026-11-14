محسن صالح: حمزة عبد الكريم يحتاج إلى فرصة كاملة لإثبات قدراته

أكد محسن صالح، لاعب الكرة السابق والمدير الفني السابق للمنتخب، أن حمزة عبد الكريم يحتاج إلى الحصول على فرصة كاملة لإظهار إمكانياته، مشيرًا إلى أن مشاركة اللاعب في الدقائق الأخيرة لا تمنحه المساحة الكافية للتأقلم وتقديم مستواه الحقيقي.

حمزة عبد الكريم

وأوضح محسن صالح أن دخول اللاعب قبل نهاية المباراة بخمس دقائق يشبه دخول امتحان قبل انتهاء الوقت، مؤكدًا أن التوتر والخوف وعدم وجود وقت كافٍ للتفكير والتركيز والانطلاق، كلها عوامل قد تؤثر على أدائه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بدايات أي لاعب ناشئ تكون صعبة، وتحتاج إلى مساندة ودعم من الجميع، لمنحه الثقة والفرصة الكاملة لإثبات نفسه.