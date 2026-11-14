حبس فرد شرطة تعدى على نجل شقيقه بقطعة حجرية بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من أشقائه من بينهم فردان شرطة لقيامهم بالتعدى على نجله بالضرب مُحدثين إصابته بالبحيرة.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 الجارى، تلقى مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من زوجة القائم على النشر، ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من شقيق زوجها فرد شرطة، مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدى عليها ونجلها بالضرب وإحداث إصابته بكدمة في العين" لخلافات بينهم حول الجيرة.

وبتاريخ 3 الجارى، حضر المشكو فى حقه للمركز من تلقاء نفسه، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام قطعة حجرية لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "ما زال قيد الحبس".





